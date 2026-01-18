Sergio Mayer habla del caso de Julio Iglesias y pide justicia

Sergio Mayer, actor mexicano, habló del escándalo que envuelve al español Julio Iglesias, a quien acusan de presunto abuso sexual.

En una entrevista con varios reporteros, el artista consideró que es necesario que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.

El exparticipante de La Casa de los Famosos comentó: “Justicia para las víctimas, que se compruebe lo que están diciendo. Lamentablemente, ese tipo de acciones estaban normalizadas porque se hacían en televisión, abiertamente, estábamos acostumbrados a eso”.

Sergio Mayer dijo que siempre estará a favor de las víctimas, trátese de quien sea.

El caso de Julio Iglesias

Una investigación de Univision y el medio español ElDiario.es destapó dos denuncias de mujeres que trabajaron con el famoso y aseguran que fueron sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

Según los datos publicados, estos hechos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. En ese momento, las mujeres tenían 22 y 28 años.

Ante la denuncia, el cantante publicó un comunicado para defenderse: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”.

En el texto también señaló: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

Además de esto, dijo: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Este caso ha generado revuelo en la industria del entretenimiento y muchos piden que se establezca si hay o no responsabilidad en los hechos por parte de Julio Iglesias.

