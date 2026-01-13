Timothy Busfield se entrega a las autoridades y niega acusaciones de abuso sexual infantil

El actor Timothy Busfield se entregó a la policía luego de que las autoridades emitieron una orden de arresto en su contra por presunto abuso sexual infantil.

El 9 de enero el Departamento de Policía de Albuquerque emitió una orden de arresto en contra del actor, conocido por su papel de Danny Concannon en The West Wing, por presuntamente mantener relaciones sexuales ilícitas con dos niños de 11 años que conoció en el set de la serie de FOX, ” The Cleaning Lady” .

Busfield publicó un video obtenido por TMZ en el que asegura que tras ser citado por las autoridades está decidido a demostrar que las acusaciones en su contra son falsas.

“Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles. Son todas mentiras y no les hice nada a esos niños pequeños y voy a luchar contra ello. Voy a luchar contra ello con un gran equipo y voy a ser exonerado, lo sé, porque todo esto está muy mal y es pura mentira. Así que aguanten y espero salir pronto y volver al trabajo. Les agradezco a todos por su apoyo, gracias”.

Las acusaciones se remontan a 2022 cuando Busfield trabajaba como director en la serie The Cleaning Lady, que se grabó en Nuevo México. De acuerdo con la denuncia, el actor presuntamente abusó sexualmente y tuvo comportamientos inapropiados con dos niños actores que en ese momento tenían 7 y 8 años.

Luego de que los padres de los niños notaron comportamientos extraños, llevaron a los menores al Hospital de la Universidad de Nuevo México (UNMH), siguiendo las indicaciones de un abogado. Un médico del centro de salud alertó a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual infantil y acoso sexual. La autoridades no procesaron la denuncia en ese momento porque no cumplía con los criterios necesarios para su aceptación formal.

En octubre de 2025 la madre de los niños presentó un reporte policial y una notificación ante Servicios de Protección Infantil luego de que los niños afirmaron haber sufrido abuso sexual por parte del actor “desde aproximadamente noviembre de 2022 hasta la primavera de 2024”.

El abogado de Busfield, Larry Stein, aseguró que existe un factor de “venganza” detrás de las acusaciones en contra del actor. Stein dijo a TMZ que, de acuerdo con la demanda, una actriz del set dijo que la madre de los niños había manifestado su deseo de vengarse luego de que sus hijos fueron reemplazados del elenco.

Warner Bros., estudio vinculado a la producción, inició una investigación independiente con un bufete de abogados externos. Tras entrevistar a decenas de personas que trabajaron en el programa, la investigación concluyó que las pruebas recabadas no respaldaban las acusaciones contra Timothy Busfield.

