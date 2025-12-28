Enrique Iglesias y Anna Kournikova compartieron la primera foto de sus cuatro hijos 

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova compartieron la primera foto de su cuarto hijo junto a sus hermanos en una inusual foto familiar.

La famosa pareja compartió una foto del nuevo integrante de su familia, quien nació el pasado 17 de diciembre, junto a sus tres hermanos. Anna Kournikova compartió la tierna foto de los niños y escribió: “My Sunshines” (“Mis rayitos de sol”).

En la instantánea se observa al recién nacido acostado en su hamaca y sus tres hermanos posan a su alrededor. Anna Kournikova y Enrique Iglesias tienen cuatro hijos en total: los mellizos Nicholas y Lucy nacidos en 2017 y Mary nacida en 2020. El nombre del cuarto hijo no ha sido revelado por la pareja.

El cantante y la extenista han sido muy reservados en cuanto a la exposición pública de su familia y han preferido mantener en privado muchos de los momentos de la familia. Sin embargo, la pareja decidió publicar una foto de los cuatro hermanos juntos, mostrando al mundo el momento especial que está viviendo la familia con la llegada de su nuevo integrante.

El embarazo de Anna Kournikova se dio a conocer en agosto de este año. El 17 de diciembre nació el bebé, un día después del cumpleaños número 8 de los mellizos. La extenista compartió con sus seguidores el nacimiento de su hijo con una foto del niño y escribió: My Sunshine 12.17.2025”.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen una sólida y discreta relación desde hace 24 años. Se conocieron a comienzos de los años 2000, cuando la extenista participó en el rodaje del videoclip de Escape del artista. La pareja ha mantenido su relación fuera de los reflectores y bajo un total hermetismo durante más de 20 años.

Fieles al hermetismo sobre su vida en común, la pareja tampoco ha confirmado si se casaron. Julio José Iglesias Jr, hermano de Enrique, pareció confirmar que su hermano sí se casó con Anna en una boda íntima y pequeña.. En una entrevista con Sonsoles Ónega, al hablar de las bodas de sus hermanos, comentó: “Enrique lo que no hizo fue una boda grande”.

Sigue leyendo:

Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias, presume su embarazo en Miami

Enrique Iglesias besa a Emilia Mernes y causa polémica

Dua Lipa sorprende al cantar en español ‘Héroe’ de Enrique Iglesias