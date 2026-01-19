Ashton Kutcher revela que Gucci lo despidió por supuestamente tener sobrepeso

El actor Ashton Kutcher contó que en los inicios de su trayectoria como modelo fue apartado de una campaña de Gucci debido a que, presuntamente, no cumplía con los estándares físicos de la firma.

En una conversación con Entertainment Tonight, el intérprete explicó que había sido seleccionado para trabajar con la prestigiosa casa italiana, que en ese entonces estaba dirigida creativamente por Tom Ford. Incluso viajó a Italia para participar en la sesión fotográfica, pero el resultado fue muy distinto a lo que había imaginado.

“Llegué, volé a Italia para el desfile y me pusieron un Speedo rosa”, recordó Kutcher, quien precisó que en aquella época su peso rondaba los 80 kilos. De acuerdo con el histrión, la respuesta del diseñador fue directa y sin rodeos: “Dijo: ‘Está demasiado gordo’. Y luego me despidieron”.

Hoy, con 47 años, el actor asegura que tanto él como Ford recuerdan ese episodio con sentido del humor. “Ahora me río con él, y me dice: ‘Estabas demasiado gordo’. Y yo le respondo: ‘¡Pesaba 80 kilos! ¿De qué estás hablando?’”, relató entre risas.

Lejos de asumirlo como una ofensa personal, Kutcher defendió la postura del diseñador y subrayó que se trató de una decisión profesional.

“Él tenía una idea muy específica de lo que quería ver y, en su opinión, era lo correcto”, explicó. “No significaba que yo valiera menos, simplemente no era lo que necesitaba en ese momento”.

El actor, que comenzó a trabajar como modelo alrededor de los 19 años, también reflexionó sobre las inseguridades que afectan incluso a quienes suelen ser vistos como privilegiados físicamente.

“Me di cuenta rápidamente de que todos teníamos inseguridades. Todos. Si te miras al espejo el tiempo suficiente, siempre encontrarás algo que no te gusta o qué crees que podría ser mejor”, afirmó.

Asimismo, reconoció que su imagen ha tenido un impacto ambiguo en su carrera actoral. Durante un panel en la Comic Con de Nueva York, celebrado en octubre pasado, confesó que su apariencia le ha facilitado algunas oportunidades, pero también le ha impedido acceder a otras.

“Hay papeles que he conseguido por mi aspecto y otros que no he conseguido por mi aspecto. A veces es frustrante”, señaló.

Actualmente, Kutcher encabeza la serie ‘The Beauty’, cuyo estreno está previsto para el 21 de enero en FX. La producción aborda una enfermedad de transmisión sexual que ofrece beneficios estéticos, aunque con consecuencias mortales, y propone una reflexión sobre los límites y el costo de la búsqueda de la perfección física.

