Aumenta a 39 la cifra de muertos en el accidente de tren en España

Las autoridades españolas actualizaron este lunes las cifras de muertos a 39 tras el siniestro de trenes ocurrido el domingo en Adamuz, Córdoba. Por su parte, los centros sanitarios mantienen a 73 personas hospitalizadas, de las cuales 24 presentan un estado grave, incluyendo a cuatro menores de edad.

El trágico suceso se produjo a las 7:39 p.m. del domingo, cuando un tren de la operadora Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid con 317 pasajeros, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones. Durante el incidente, el convoy invadió la vía adyacente por la que transitaba un tren Alvia de Renfe con destino a Huelva.

El impacto provocó que los dos primeros vagones del tren de Renfe salieran proyectados, cayendo por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de altura. El ministro de Transportes, Óscar Puente, declaró desde la estación de Atocha que el accidente es “raro y difícil de explicar”, y argumentó que el tren implicado es de reciente fabricación y la infraestructura había sido renovada en fechas cercanas.

Pedro Sánchez sus pende su presencia en el Foro de Davos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha modificado su agenda internacional debido a la magnitud de la tragedia. El mandatario ha cancelado su asistencia al Foro Económico de Davos en Suiza, donde tenía previsto participar en cenas oficiales y reuniones plenarias este martes y miércoles.

Sánchez también suspendió sus compromisos nacionales de este lunes, incluyendo un encuentro con el líder de la oposición en el Palacio de la Moncloa.

El jefe del Ejecutivo se ha desplazado a la zona del siniestro en Córdoba para supervisar las labores de emergencia y conocer los avances de la investigación sobre el terreno.

