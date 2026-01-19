Brahim Díaz tras fallar el penal en la final ante Senegal: “Me duele el alma”

Brahim Díaz cerró la Copa Africana de Naciones con una mezcla de reconocimiento individual y un profundo dolor colectivo. El delantero del Real Madrid y de la selección de Marruecos quedó marcado por el penalti fallado en el tiempo añadido de la final ante Senegal, una acción decisiva que terminó influyendo en el desenlace del partido, resuelto en la prórroga a favor del conjunto senegalés.

Horas después de la derrota, y antes de regresar a Madrid para reincorporarse a su club, el atacante expresó públicamente su sentir a través de sus redes sociales, dejando un mensaje cargado de frustración, responsabilidad y agradecimiento hacia la afición marroquí. Brahim no esquivó el momento más delicado de la final y reconoció abiertamente el impacto que tuvo su fallo desde los once metros.

“Me duele el alma”, escribió el futbolista, reflejando el golpe emocional que significó perder la oportunidad de conquistar el título continental. En su mensaje, destacó el respaldo recibido durante todo el torneo y aseguró que cada muestra de apoyo fue clave para sentirse acompañado en el camino hasta la final.

El internacional marroquí asumió sin rodeos la responsabilidad por el penal ejecutado ‘a lo Panenka’, que fue detenido por Édouard Mendy, y ofreció disculpas a los aficionados. Reconoció que la herida será difícil de cerrar y que el proceso de recuperación emocional no será inmediato, aunque dejó claro que su motivación pasa por honrar a quienes confiaron en él.

Pese al desenlace, Brahim terminó el torneo como máximo goleador, recibiendo la Bota de Oro en una ceremonia marcada por la tristeza. Lejos de esconderse, el atacante utilizó ese momento para reafirmar su compromiso con la selección y prometió seguir luchando para devolverle a Marruecos lo que siente que quedó pendiente en esta final.

