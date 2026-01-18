Vea el penal fallado por Brahim Díaz que marcó la final de la Copa Africana de Naciones (Video)

La final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal, disputada en el estadio Prince Moulay Abdallah, quedó marcada por un cierre cargado de tensión, polémica arbitral y un momento decisivo que terminó inclinando el partido: el penal fallado por Brahim Díaz.

El encuentro transitaba sus últimos instantes del tiempo reglamentario cuando comenzaron las acciones que desataron el caos. A los 92 minutos, el árbitro Ndala Ngambo sancionó una falta en ataque de Abdoulaye Seck sobre Achraf Hakimi, invalidando una jugada que había terminado en gol para Senegal. La decisión generó las primeras protestas airadas del conjunto visitante y elevó la temperatura del partido.

Cerca del minuto 98, El Hadji Malick Diouf y Brahim Díaz protagonizaron un forcejeo dentro del área. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro sancionó penal a favor de Marruecos, una determinación que provocó una reacción inmediata del seleccionado senegalés.

Las protestas derivaron en varias amonestaciones y en una situación inédita: el seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus futbolistas retirarse del terreno de juego como señal de desacuerdo con el fallo. El partido estuvo detenido durante más de diez minutos, hasta que el capitán Sadio Mané intervino y logró convencer a sus compañeros de regresar para reanudar el encuentro.

Con el ambiente todavía cargado, recién a los 112 minutos se ejecutó el penal. Brahim Díaz, delantero del Real Madrid, asumió la responsabilidad en uno de los momentos más determinantes de la final. Tras una nueva demora, esta vez provocada por el arquero Édouard Mendy, el marroquí intentó definir con un remate picado, pero el guardameta senegalés se mantuvo firme en el centro del arco y contuvo el disparo, manteniendo el marcador en cero.

El fallo golpeó anímicamente a Marruecos. Apenas iniciado el tiempo suplementario, Pape Gueye aprovechó una pérdida en salida y marcó el 1-0 para Senegal, un golpe inmediato del que el conjunto local no logró recuperarse. El penal errado quedó como el punto de quiebre de una final inolvidable.

