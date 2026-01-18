Senegal campeón de la Copa Africana de Naciones tras sufrida y polémica final ante Marruecos

Con un gol legal anulado a Senegal, un penal regalado de Marruecos y una remontada épica, Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 con un 1-0 que supo a gloria tras una gran polémica arbitral que pausó el encuentro por más de 20 minutos.

Gracias a una final épica, el equipo liderado por Sadio Mané logró coronarse por segunda edición en la AFCON, gracias a un golazo de Gueye en el minutos 93 del tiempo extra.

Durante la primera mitad, las ocasiones fueron escasas. El arquero Yassine Bounou fue clave para Marruecos al minuto 36, cuando protagonizó una atajada decisiva para evitar el gol senegalés. Del otro lado, los marroquíes respondieron con aproximaciones de Ez Abde e Ismael Saibari, sin lograr romper el cero antes del descanso.

En el complemento, Marruecos asumió mayor protagonismo con el balón. La ocasión más clara llegó al minuto 57, cuando Ayoub El Kaabi desperdició una oportunidad inmejorable frente al arco. Con el paso de los minutos, el partido se volvió cada vez más cerrado y físico, con cambios en ambos equipos pensando ya en una eventual definición en tiempo extra.

La intensidad del partido derivó en varias interrupciones, incluida la atención médica a Neil El Aynaoui tras un fuerte choque en el área.

La polémica surgió en los minutos de descuento. Tras un forcejeo en el área, el árbitro Ndala Ngambo, tras revisar el VAR, sancionó penal a favor de Marruecos, lo que provocó una fuerte protesta del cuerpo técnico y jugadores senegaleses. El entrenador Pape Thiaw llegó a ordenar a su equipo retirarse del campo, generando una demora de más de diez minutos, hasta que Sadio Mané logró convencerlos de regresar.

El penal, ejecutado por Brahim Díaz, fue detenido por el arquero Édouard Mendy, manteniendo el 0-0 en el marcador y extendiendo el partido al tiempo suplementario. Allí, Senegal finalmente logró romper la paridad: Pape Gueye anotó tras una contra letal, sellando la victoria y desatando la euforia senegalesa.

