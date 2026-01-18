Inter Miami confirmó conversaciones con Conmebol para jugar la Copa Libertadores

Tras disputar el Mundial de Clubes y coronarse campeón de la MLS, el Inter Miami tiene como objetivo otro torneo internacional. El propietario Jorge Mas confirmó conversaciones con el presidente de la Conmebol para una posible participación del conjunto de Florida.

En una entrevista con el Diario Olé de Argentina, Mas aseguró haber dialogado con el mandamás de la Conmebol sobre una posible participación en la Copa Libertadores.

“Para muchos es un sueño. El sueño es realidad. Obviamente, yo sí he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro Domínguez de ver la participación en la Copa Libertadores. Hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores”, explicó.

@diario.ole 🏆🧐 JORGE MAS, PROPIETARIO DE INTER MIAMI, Y LA POSIBILIDAD DE LA COPA LIBERTADORES ▶ En diálogo con Olé 🇺🇸🇲🇽, reveló que ya hubo charlas con Conmebol sobre la posibilidad de que el Inter Miami dispute algún día la Libertadores… 🎥 Fede Saint Romain ♬ sonido original – Diario Ole – Diario Ole

En este sentido, Mas no ocultó que el deseo del Inter Miami es participar en el torneo sudamericano como campeón de la MLS.

“Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga.Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”, indicó.

Mas considera que un acuerdo entre Concacaf y Conmebol sobre este tema podría ayudar a desarrollar el balompié en el hemisferio. “Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol”, reconoció.

“Yo creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo en el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, yo creo que la competencia sería mejor”, señaló.

Nunca en la historia un equipo de la MLS ha jugado en la Copa Libertadores. La primera vez que la MLS participó en un torneo de Sudamérica fue en 2001 la Copa Mecanorte cuando invitaron a MetroStars, DC United y Kansas City Wizards.

Entre 2005 y 2007 los equipos de la MLS fueron invitados por Conmebol a jugar el segundo torneo más importante del continente: la Copa Sudamericana.

En ese momento participaron Los Angeles Galaxy y DC United. Después de 2007, Conmebol dejó de invitar equipos de la MLS.

Por su parte, los equipos mexicanos sí jugaron la Copa Libertadores entre 1998 y 2016. México tuvo representación durante 19 temporadas al hilo. Incluso hubo finales con clubes de la Liga MX como Cruz Azul en 2001 y Chivas en 2010.



