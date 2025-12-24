Joven abatido al enfrentar a la policía con navaja en hogar en Queens, Nueva York: familia rechaza versión oficial

Chez Fray, joven de 29 años, murió baleado por agentes de NYPD que acudieron a un llamado de violencia doméstica en Queens, pero su familia afirma que no era una amenaza, a pesar de que estaba en posesión de una navaja.

La familia dice que Fray estaba reaccionando mal a la marihuana y actuando de forma errática, y que llamaron a la policía con la esperanza de que los agentes lo tranquilizaran, sin jamás imaginar el trágico desenlace, destacó Daily News. “Esto no está bien”, dijo Kevin Fray. “Llamé para pedir ayuda y asesinaron a mi hijo”.

El hecho sucedió la madrugada del domingo dentro de un edificio residencial en la calle Nameoke, cerca de Central Avenue, en Far Rockaway, alrededor de las 12:30 a.m. Los agentes le brindaron primeros auxilios en el lugar de los hechos y posteriormente los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital South Nassau donde Fray falleció a la 1:21 a.m., según las autoridades.

Al día siguiente sus padres afirmaron que su hijo no estaba amenazando a nadie, pero la policía de Nueva York declaró que un video captó a Fray abalanzándose sobre los agentes con un cortador de cajas, ignorando las órdenes de soltar el arma. Previamente, según NYPD, se usó una pistola eléctrica Taser para someterlo, pero no lo lograron.

La policía aún no ha publicado las imágenes de las cámaras corporales. Según su familia, Fray usaba la cuchilla para cortar su marihuana. El joven tenía tres arrestos en su historial, el último por agresión, en marzo de 2024.

El reverendo Kevin McCall, activista por la justicia social y portavoz de la familia, afirmó que si bien es cierto que el padre de Fray llamó al 911 para informar que su hijo estaba teniendo un comportamiento problemático, también le dijo a la operadora que no representaba una amenaza. “No se trataba de un problema de salud mental. Fue una llamada de auxilio. Fue un padre pidiendo ayuda porque su hijo se estaba comportando de forma errática”.

La Oficina del Fiscal General de Nueva York está investigando el caso como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial. En noviembre un joven armado fue abatido por un agente NYPD en lo que fuentes calificaron como un “suicidio por provocación policial” tras incidentes en un edificio residencial, una bodega, un hospital y una calle en Manhattan.

En otro caso similar, en octubre Teshan Rogers, joven de 27 años, murió baleado al enfrentar a la Policía de Jersey City (NJ). En agosto un hombre de 44 años con un arma que resultó ser falsa murió tras recibir varios disparos de un agente NYPD fuera de servicio en Staten Island, en un aparente caso de suicidio policial.

En abril un hombre mayor con antecedentes de problemas de salud mental fue fatalmente baleado al retar a la policía de Nueva York sosteniendo un cuchillo en una calle de Queens. Días antes David Levin (69) murió baleado por policías estatales de Nueva York (NYSP) tras abrir fuego contra un cuartel policial ocupado a plena luz del día en el norte del estado.

También en abril un agente penitenciario retirado de la ciudad de Nueva York murió baleado luego de arremeter contra la policía blandiendo un cuchillo afuera de su casa en Long Island (NY). En marzo un hombre de 55 años murió baleado de madrugada al enfrentar a la policía en el estacionamiento de un almacén “Home Depot” en Staten Island (NYC) tras una llamada a 911. En febrero un anciano de 79 años armado con una pistola murió abatido en un enfrentamiento nocturno con agentes de la policía de Nueva York afuera de una comisaría en Queens (NYC).

En 2024 un hombre cortó a tres agentes NYPD con un machete mientras trataban de arrestarlo en un apartamento en East Flatbush, Brooklyn. Además dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a una llamada de violencia doméstica sufrieron heridas de bala en un enfrentamiento con un ex convicto.

En 2022, al responder a un caso de violencia doméstica entre un hijo adulto y una madre en Harlem (NYC), murieron baleados los jóvenes policías hispanos Wilbert Mora y Jason Rivera, a quienes luego el entonces presidente Joe Biden declaró “héroes”.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

