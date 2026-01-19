El actor Jorge Rivero impacta a sus 88 años entrenando en el gimnasio

El actor Jorge Rivero, quien fue uno de los galanes más famosos del cine mexicano durante las décadas de 1970 y 1980, recientemente captó la atención del público luego de que se difundiera en redes sociales un video donde se le observa entrenando en un gimnasio a sus 88 años.

Jorge Rivero, quien en su momento disfrutó de popularidad, reconocimiento y éxito, fue considerado un verdadero sex symbol. Y aunque se alejó de los reflectores, ha mantenido con constancia hábitos ligados al ejercicio y a una vida saludable.

En el video que fue compartido en Instagram por Jonathan Cheung, quien asiste junto al actor en el mismo gimnasio, expresó su asombro por la buena condición y por la constancia de Rivero.

“Jorge de 88 años aparece… Todos los días. Solo eso dice suficiente“, escribió Cheung al pie del clip. Y añadió: “Algunas personas te recuerdan por qué debes seguir adelante“.

En las imágenes, Jorge Rivero explica que su asistencia diaria al gimnasio se debe a que tiene una disciplina personal centrada en el bienestar. En inglés, el exactor comenta que su principal objetivo es cuidar la salud y conservar la claridad mental, afirmando que mantener intactas sus capacidades cognitivas es lo más valioso en esta etapa de su vida. “Seguir adelante mientras pueda, siempre mente sana y cuerpo sano“, expresó.

A lo largo del video Jorge Rivero aparece utilizando distintos aparatos de ejercicio y conversando brevemente con Jonathan, quien comentó que le resulta impresionante que el actor asista puntualmente a entrenar a su edad y reveló también que su alimentación incluye cinco claras de huevo sin acompañamiento, detalle que le llamó especialmente la atención.

Antes de concluir el encuentro, Jorge Rivero reflexiona sobre el envejecimiento y la muerte, aceptando que llegar a esa edad implica reconocer lo inevitable, aunque subrayó que la meta es permanecer lo más sano posible, tanto física como mentalmente, para continuar activo mientras el cuerpo se lo permita.

