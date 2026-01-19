Yailin ‘La más viral’ sorprende presumiendo diminuta cintura tras procedimiento estético

La cantante Yailin ‘La más viral’, volvió a dar de qué hablar tras publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece con una cintura notablemente más reducida, lo que desató una ola de reacciones tanto de seguidores como de detractores.

Horas después de que las imágenes comenzaran a circular, se dio a conocer que la artista dominicana presuntamente se habría sometido a un procedimiento estético para modificar su figura, información que fue confirmada a través de una publicación realizada por el médico responsable del cambio físico.

“Que Difícil Es Ser Yo. La mami de Jaime”, fue el mensaje que Yailin escribió junto a las fotos que ella misma compartió y que rápidamente se viralizaron, no solo por el aspecto de su nueva silueta, sino también por las especulaciones sobre si se trataba de alguna edición digital, un efecto visual o una intervención quirúrgica.

En las postales, la cantante posa con un bikini negro que resalta de forma evidente su actual figura en comparación con imágenes anteriores, lo que generó miles de “me gusta” y también numerosos comentarios donde critican su aspecto.

Aunque una buena parte de sus fans manifestó alegría por la transformación, también surgieron mensajes de preocupación por su estado de salud y opiniones que cuestionaban la veracidad de su cintura. Ante estas dudas, la propia Yailin decidió pronunciarse durante una transmisión en vivo, donde aclaró que el resultado no se debía a retoques digitales, sino a un procedimiento estético realizado por un cirujano plástico.

El tratamiento al que se sometió la artista se denomina “Cintura cero” y fue llevado a cabo por el cirujano plástico Cristian Concepción en República Dominicana.

De acuerdo con lo explicado por el especialista, el procedimiento consiste en modificar la angulación de determinadas costillas mediante el uso de un dispositivo ultrasónico, con el fin de lograr una reducción visual de la cintura.

Según detalló el propio médico, esta intervención se presentó como una opción para obtener una figura más estilizada luego de que una liposucción previa no ofreció los resultados que esperaba Yailin. Además, mencionó que el proceso de recuperación implica usar un corsé especial para ayudar a mantener la nueva posición de las costillas.

¡ROMPIÓ INTERNET! 🔥✨ Yailin La Más Viral encendió las redes tras compartir fotos que dejaron a todos hablando de su diminuta cintura 😱💃 #YailinLaMásViral pic.twitter.com/Ha58gZkn4z — TuMedio (@TuMedio) January 14, 2026

