Vadhir Derbez canta “Golden” de “K-Pop Demon Hunters” junto a su hermana Aitana

En distintas oportunidades, Vadhir Derbez ha dejado claro el vínculo tan cercano que mantiene con su hermana menor Aitana, y una vez más lo hizo evidente al compartir un proyecto musical que realizaron juntos.

A través de su canal de YouTube, el actor e hijo de Eugenio Derbez subió el fin de semana un video en el que aparece cantando junto a la pequeña de 11 años el tema ‘Golden’, de la película ‘K Pop Demon Hunters’.

Como era de esperase, el clip tuvo una respuesta positiva del público, y en apenas unas horas ya rebasó las 335 mil visualizaciones, además de generar toda clase de emotivos comentarios.

“Qué buen hermano es, le está regalando recuerdos hermosos a su hermanita”, “Me encanta que Vadhir sea el perfecto hermano mayor”, “Vadhir demostrando lo que es ser un hermano presente”, “No puedo dejar de pensar que estos dos en un futuro estarán cantando juntos en los conciertos” y “Vadhir excelente hermano, tierno amoroso y cómplice”, escribieron algunos usuarios.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que los hermanos comparten micrófono, ya que hace cinco años enternecieron a los usuarios de redes sociales cuando interpretaron ‘Dance Monkey’, acompañados únicamente por una guitarra en el patio de su hogar.

Por su parte, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ya habían compartido videos de Aitana cantando los éxitos de su mamá ‘Fiesta’ y ‘Escríbeme en el cielo’.

Mira aquí el video de Vadhir y Aitana

