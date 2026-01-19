El regreso de ‘The Exorcist’ con Scarlett Johansson ya tiene fecha de estreno

La nueva película de ‘The Exorcist’, protagonizada por Scarlett Johansson y Jacobi Jupe, llegará a los cines el próximo 12 de marzo de 2027, según anunció Universal Pictures.

Inicialmente, el estudio había programado el estreno de la cinta para el viernes 13 de marzo de 2026, sin embargo, la fecha fue modificada de manera discreta en junio del año pasado, quedando ahora fijada oficialmente entre los lanzamientos para 2027.

El proyecto está escrito, dirigido y producido por Mike Flanagan, quien es considerado actualmente uno de los cineastas más influyentes del cine de terror contemporáneo.

Cabe recordar que en 2021 Universal acaparó titulares al destinar cerca de $400 millones de dólares para hacerse con los derechos de una nueva trilogía de ‘The Exorcist’, una apuesta ambiciosa para revivir la franquicia.

La primera película de esta nueva etapa fue ‘The Exorcist: Believer’ (2023), que marcó el regreso de Ellen Burstyn en el papel de Chris MacNeil y logró una recaudación mundial de $136 millones de dólares.

No obstante, el proyecto de Flanagan no continuará esa historia de forma directa, sino como una propuesta que busca redefinir el rumbo de la saga.

El clásico original de ‘The Exsorcist’, dirigido por William Friedkin, relata la historia de una madre que busca la ayuda de dos sacerdotes católicos para liberar a su hija de 12 años, quien ha sido poseída por una entidad demoníaca.

Desde su estreno en 1973, ‘The Exorcist’ se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes, logrando una recaudación de $441 millones de dólares en taquilla global y obtuvo 10 nominaciones en los premios Óscar, un logro histórico para una película de terror.

Sigue leyendo: