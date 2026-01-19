Padre de jugador del Getafe se encuentra entre los desaparecidos del accidente en Adamuz, España

David Cordón, padre del futbolista del Getafe conocido como Davinchi, figura entre las personas desaparecidas por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba.

El trágico siniestro ha dejado hasta el momento 39 fallecidos, según informaron fuentes oficiales. Además, permanecen ingresados 43 heridos.

En la UCI hay hospitalizados 11 adultos y un menor, cuatro de ellos están en el Reina Sofía, dos en el hospital de Cruz Roja, dos en hospital San Juan de Dios y dos en el hospital Quirón.

El accidente se produjo cuando el tren Alvia 2384, que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva, sufrió un grave percance al atravesar la zona de Adamuz. David Cordón viajaba en dicho tren tras haber estado presente en el partido disputado entre Getafe y Valencia en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Aunque Davinchi, su hijo, no participó en el encuentro por estar lesionado, Cordón acudió al evento como espectador antes de emprender el regreso a su ciudad de residencia.

Figura reconocida en el ámbito del fútbol playa

A sus 50 años, David Cordón es una figura reconocida en el ámbito del fútbol playa español. A lo largo de su carrera deportiva, formó parte de la selección nacional de esta disciplina, consiguiendo dos títulos en el Campeonato de Europa.

En 2001 y 2004, España se proclamó campeona del continente, y en la edición de 2004 Cordón fue distinguido como el jugador más destacado del torneo, tras una actuación impecable que lo consolidó como una figura de referencia dentro del fútbol playa nacional.

La noticia del accidente ha tenido un fuerte impacto en el Getafe Club de Fútbol, especialmente en Davinchi, quien, al conocer lo ocurrido y la desaparición de su padre, no se presentó al entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva del club.

El futbolista, conmovido por los hechos, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su fe y confianza en estos momentos difíciles. “Cristo, en ti pongo mi fe y mi voluntad: pase lo que pase creo en ti y en tu amor eterno”, publicó Davinchi, dejando ver el apoyo espiritual al que se aferra ante la incertidumbre.

El Getafe también ha compartido un mensaje a través de su cuenta en X, antes conocida como Twitter. “Desde el Getafe C.F., y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón “Davinchi”, rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad. Mantenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias a todos por la comprensión”, reza el texto publicado por el club en redes sociales.

