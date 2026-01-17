Edwin Cardona directo al Puskas: El futbolista colombiano marcó un golazo desde antes de media cancha [Video]

Atlético Nacional inició con autoridad su participación en el torneo Apertura de Colombia al vencer 4-0 este sábado a Boyacá Chicó, en el estadio Atanasio Girardot, en un partido que tuvo como punto culminante un gol desde atrás de la mitad de la cancha de Edwin Cardona.

Edwin Cardona aprovechó una mala salida del rival y, sin pensarlo dos veces, sacó un remate desde la mitad de la cancha que sorprendió al arquero de Boyacá Chicó.

El balón viajó directo al arco y terminó en el fondo de la red, provocando la ovación total del público presente. Un gol para cerrar el estadio y confirmar el dominio del conjunto verdolaga en su debut.

Cardona se acercó al público para celebrar el gol con un ser querido. Luego se acercaron sus compañeros, quienes lo elogiaron por su precisión y poder de decisión. El capitán verdolaga demostró que todavía tiene una de las mejores pegadas del país.

¡GOLAZO DESDE ATRÁS DE LA MITAD DE LA CANCHA DE EDWIN CARDONA! Tremendo remate del 10 del 'Verdolaga' para anotar el 2-0 ante Boyacá Chicó. #LALIGAxWIN 🟢⚽🤯🔟 pic.twitter.com/rEDzQeJy7g — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó

Atlético Nacional abrió este sábado su camino en Colombia con una victoria contundente por 4-0 ante Boyacá Chicó en el Estadio Atanasio Girardot. Los antioqueños se perfilan, no solo como un rival de cuidado para este semestre, sino como un serio candidato al título.

Los verdolagas dominaron de principio a fin y plasmaron en el marcador un triunfo que muestra ambición desde el primer partido oficial de la temporada. La visita, obligada a sumar por su cercanía con la zona de descenso, nunca supo reaccionar.

Tras los goles de Sarmiento y Cardona, Juan Rengifo asistió a William Tesillo, quien de cabeza puso el tercero con un cabezazo certero en un tiro de esquina. El cuarto y último llegó en el ocaso del encuentro, cuando Juan Bauzá finalizó una acción de contragolpe.

Con este resultado Nacional lidera de manera provisional la tabla de posiciones de la Liga colombiana por diferencia de gol. Con los mismos puntos aparece América de Cali, que venció más temprano a Internacional de Bogotá en el Pascual Guerrero (3-0).

