Mara Wilson, protagonista de ‘Matilda’ reveló que usaron su imagen en material de abuso sexual infantil

La actriz Mara Wilson, estrella de Matilda, publicó un ensayo en The Guardian en el que habló sobre su experiencia como estrella infantil y el horror que vivió al ver cómo usaron su imagen en material de abuso sexual infantil.

Wilson aseguró que esa experiencia fue una “pesadilla hecha realidad” y con base en lo que vivió, habló sobre los riesgos que enfrentan los actores jóvenes en el mundo actual.

La actriz habló sobre la manera en la que la que se vio sometida a la exposición pública debido a la fama que alcanzó de niña. A pesar de esa exposición, la actriz asegura que fue protegida por su entorno. Sin embargo, no pudo proteger su imagen. En ese sentido, recordó cómo su imagen fue manipulada para aparecer en sitios de pornografía.

“El único peligro real fue mi relación con el público, que llevó a que mi imagen fuera utilizada en sitios de fetiches y en pornografía manipulada con Photoshop antes de llegar a la secundaria”, escribió.

Mara Wilson aseguró que aunque solo participó en películas familiares, al ser una figura pública se convirtió en blanco de depredadores sexuales.

“Había aparecido en sitios web fetichistas y me habían convertido en pornografía con Photoshop. Hombres adultos me enviaban cartas inquietantes (…) Eso es lo que buscan los depredadores sexuales infantiles: acceso. Y nada me hacía más accesible que internet”, aseveró.

En ese sentido, Mara Wilson reflexionó sobre los riesgos que existen en la actualidad con el auge de la Inteligencia Artificial y el riesgo que significa para los niños actores que se encuentran en la palestra pública actualmente.

“Ahora es infinitamente más fácil que cualquier niño, cuyo rostro se haya publicado en internet, sea explotado sexualmente. Millones de niños podrían verse obligados a vivir mi misma pesadilla”, advirtió.

La actriz expresó su preocupación por los niños y adolescentes de Disney o las jóvenes estrellas de la serie Stranger Things.

“De adulta, me preocupaban los otros niños que habían seguido mis pasos. ¿Les pasaba algo similar a las estrellas de Disney, al elenco de Stranger Things, a los preadolescentes que bailaban en TikTok y sonreían en los canales de YouTube de vloggers familiares? No estaba segura de querer saber la respuesta”, señaló.

La estrella de ‘Matilda’ llamó a la reflexión y cómo las personas deben sumarse para exigir leyes que protejan a los niños de este tipo de riesgos.

“Debemos exigir legislación y salvaguardas tecnológicas. También debemos examinar nuestras propias acciones: nadie quiere pensar que, si comparte fotos de tu hijo, esas imágenes podrían acabar en material de abuso sexual infantil. Pero es un riesgo, del que los padres deben proteger a sus hijos pequeños y advertir a los mayores”, sostuvo.

