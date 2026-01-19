Más de 3,000 arrestados han dejado las protestas en Minnesota, confirmó el DHS

Desde el inicio de la Operación Metro Surge en diciembre, agentes federales han detenido a más de 3.000 personas, según confirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en declaraciones ofrecidas a ABC News el domingo.

Dentro del grupo de arrestados, el DHS identifica a casi 150 ciudadanos estadounidenses con cargos específicos contra estos individuos se centran en delitos de “agresión u obstrucción a la aplicación de la ley”.

“Alborotadores y terroristas han agredido a las fuerzas del orden, les han lanzado fuegos artificiales, han pinchado las llantas de sus vehículos y han vandalizado propiedad federal. Otros han optado por ignorar las órdenes, han intentado obstruir las operaciones policiales y han utilizado sus vehículos como armas contra nuestros agentes”, detalló McLaughlin.

Asimismo, la subsecretaria subrayó que el personal desplegado ha operado bajo protocolos estrictos, al indicar que los agentes “utilizaron la mínima cantidad de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”.

Críticas de Trump a autoridades de Minnesota

Por su parte, el presidente Donald Trump se pronunció sobre el operativo a través de sus redes sociales, donde cuestionó la resistencia de las autoridades locales a las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El mandatario dirigió críticas directas al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a la representante Ilhan Omar.

“ICE está expulsando de nuestro país a algunos de los criminales más violentos del mundo y trayéndolos de vuelta a casa, donde pertenecen. ¿Por qué Minnesota lucha contra esto?”, dijo Trump en sus redes sociales.

Asimismo, el republicano calificó a los detenidos como “asesinos” y “narcotraficantes”, mientras que describió a los manifestantes como “matones” que “incluyen a muchos agitadores profesionales y anarquistas altamente remunerados”.

Vinculó las críticas de Walz y Omar con un presunto fraude de $18 mil millones de dólares en el estado al afirmar: “¡No se preocupen, estamos en ello!”.

