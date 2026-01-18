Muere otro migrante hispano bajo custodia de ICE en El Paso

Víctor Manuel Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años, murió el pasado 14 de enero mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, Texas, informó la agencia federal en un comunicado, en medio de la polémica por la muerte de otro migrante que podría tratarse de homicidio, según forenses.

De acuerdo con ICE, Díaz fue encontrado inconsciente en su habitación del Campamento East Montana, una instalación de detención ubicada en esa ciudad fronteriza. El personal de seguridad contratado alertó de inmediato al equipo médico del centro para iniciar maniobras de reanimación.

Según el comunicado, a las 3:35 p. m. se notificó al Servicio Médico de Emergencias de El Paso, cuyos paramédicos llegaron diez minutos después y continuaron los intentos por salvarle la vida. Finalmente, Díaz fue declarado muerto a las 4:09 p. m. del 14 de enero.

ICE indicó que la muerte ocurrió por un presunto suicidio, aunque aclaró que la causa oficial continúa bajo investigación.

El organismo federal detalló que Díaz había quedado bajo su custodia el 6 de enero, luego de ser localizado por agentes en Minneapolis, Minnesota, donde —según ICE— determinaron que se encontraba en el país sin estatus migratorio regular y fue arrestado por una infracción migratoria.

De acuerdo con los registros oficiales, el nicaragüense ingresó a Estados Unidos el 26 de marzo de 2024, cuando fue interceptado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el lado estadounidense de la frontera con México.

Tras su procesamiento, recibió una citación para comparecer ante un juez de inmigración y fue liberado bajo libertad condicional.

Posteriormente, un juez de inmigración ordenó su expulsión en ausencia el 26 de agosto de 2025. El 12 de enero de este año, ICE lo procesó bajo una orden final de deportación y lo mantuvo detenido en espera de su expulsión del país, señaló la agencia.

Posible homicidio

El fallecimiento de Díaz bajo custodia de ICE se da a conocer mientras continúa la controversia por la muerte de Geraldo Lunas Campos, un migrante cubano de 55 años que también murió detenido en El Paso y cuyo caso podría ser clasificado como homicidio, según forenses del condado.

Lunas Campos falleció el 3 de enero en el Campamento Montana Este, una instalación ubicada dentro de la base militar Fort Bliss. Inicialmente, ICE informó su muerte sin mencionar un incidente con el personal del centro.

Sin embargo, tras consultas de la agencia Associated Press (AP), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) modificó su versión y aseguró que el detenido había intentado suicidarse.

“Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y continuó intentando suicidarse”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. “Durante el forcejeo, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento”.

Pese a esa explicación, la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso informó a la familia que, según un informe preliminar de la autopsia, la causa de la muerte fue asfixia por compresión del pecho y el cuello, lo que podría llevar a clasificar el caso como homicidio, de acuerdo con una grabación de la llamada obtenida por AP.

Además, un testigo presencial, el detenido Santos Jesús Flores, aseguró a la agencia que Lunas Campos fue esposado, derribado al suelo y sometido por varios guardias, uno de los cuales presuntamente presionó su cuello hasta que dejó de moverse.

Las autoridades federales han negado que se trate de un homicidio y sostienen que la muerte ocurrió durante un intento de suicidio, mientras el caso continúa bajo revisión.

