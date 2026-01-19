Menos neoyorquinos se inscriben en seguros médicos privados de ACA mientras aumentan los costos

En lo que va de 2026, menos ciudadanos de Nueva York se están inscribiendo en planes de salud privados por medio del mercado de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) del estado mientras que las primas de seguro suben, de acuerdo con lo que muestran los primeros datos estatales.

A inicios de enero, 206,427 neoyorquinos se habían inscrito en un seguro privado por medio del mercado, una disminución del 3% en comparación con los números de inscripción publicados aproximadamente en la misma época del año pasado.

Estas cantidades son parecidas a otros datos estatales y federales sobre la inscripción al ACA desde principios de este mes, de acuerdo con la organización sin fines de lucro sobre políticas de salud KFF.

Pero eso no significa que la cobertura médica en Nueva York esté disminuyendo en general, al menos no todavía. Este 2026, la inscripción del Plan Esencial de Nueva York incrementó, una opción de seguro financiada con fondos públicos para neoyorquinos de bajos recursos que brinda cobertura gratuita o muy económica. A inicios de enero, la inscripción al Plan Esencial había subido un 6% en comparación con 2025, dicen los datos estatales.

La vocera del Departamento de Salud estatal, Danielle DeSouza, aseguró que la inscripción a la cobertura médica por medio del mercado de seguros médicos presentaba una tendencia significativamente menor antes del 15 de diciembre, fecha de vigencia para pedir la cobertura que empezaría puntualmente el 1 de enero. En ese momento, las inscripciones tardías adicionales redujeron la brecha, agregó.

Los neoyorquinos aún tienen hasta fin de mes para inscribirse en los planes de 2026, informó Gothamist.

DeSouza expresó que una “preocupación leve” para los funcionarios de salud estatales ahora es que aquellos con precios elevados de seguro todavía podrían abandonar sus planes una vez que llegue el momento de pagar sus primeras facturas de primas.

Los subsidios federales mejorados para seguros, que ayudan a aminorar el costo de la cobertura, vencieron el 31 de diciembre del año pasado, pese a los intentos de los demócratas en el Congreso por llegar a un acuerdo que los ampliara. La expiración de los mencionados subsidios mejorados bajó drásticamente la elegibilidad para recibir la asistencia económica y la cantidad de asistencia que recibirán algunas personas.

La portavoz del Departamento de Salud estatal aseguró que las primas se han disparado cerca de un 40% este año. Los funcionarios estatales estimaron en 2025 que los aproximadamente 140,000 neoyorquinos que se benefician de los subsidios federales al seguro pagarían un promedio de $114 más al mes por su cobertura este año, o casi $1,400 anuales.

