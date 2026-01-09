Extensión de subsidios bajo “Obamacare” aprobada en la Cámara enfrenta camino incierto en el Senado

NUEVA YORK – Bajo la premisa de que el acceso a la salud no debe ser un asunto partidista, 17 republicanos se unieron este jueves a los demócratas en la Cámara de Representantes para votar a favor de la extensión de los subsidios bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) u “Obamacare”.

La Cámara Baja le dio paso a la extensión por tres años en un voto de 230 versus 196.

Lo anterior se logró luego de que los republicanos rompieran líneas de partido y forzaran la votación, reportaron varios medios nacionales.

Los demócratas lograron el suficiente apoyo de la otra bancada para avanzar con una petición de descarga. Este mecanismo le permite a la minoría someter a consideración en el pleno un proyecto de ley o resolución que haya sido remitido a una comisión.

Para avanzar en el trámite, deben conseguir 218 firmas.

En este caso, nueve republicanos se unieron a los demócratas el miércoles en una votación de 221 a 205.

En la votación final de ayer, ocho republicanos más apoyaron el proyecto de ley.

Entre los republicanos se encuentra Dave Joyce, de Ohio.

A través de un mensaje en la red social X, el representante dijo que tomó la decisión preocupado por el tema de la asequibilidad en el acceso a cuidado de salud.

“Como dijo el presidente Trump, es hora de que los republicanos asuman el liderazgo en el tema de la asequibilidad de la atención médica. Si bien esta legislación dista mucho de ser perfecta, voté a favor de extender temporalmente los créditos fiscales anticipados para las primas del ACA para reafirmar mi compromiso de reducir los costos de la atención médica para mis electores”, declaró.

Mike Lawler, congresista de Nueva York y otro de los 17, afirmó que el acceso a la salud es responsabilidad gubernamental.

“El acceso a la salud no es un asunto político; es una responsabilidad gubernamental. Mi firma para el descargue de este proyecto y mi voto afirmativo hoy no es un endoso a una extensión limpia de tres años, sino más bien un compromiso a una solución bipartidista”, compartió por la misma red.

Nick LaLota, otro republicano de NY, dijo que su decisión busca beneficiar a los cerca de 200,000 residentes de Long Island que dependen de ACA y se enfrentan a un fuerte aumento de las primas. “Por eso, hoy tendí la mano a la oposición para apoyar el proyecto de ley H.R. 1834, para estar a la altura de las circunstancias y ayudar a las familias que necesitan alivio, aun sabiendo que el proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Senado”, expuso por X.

“La votación bipartidista envía un mensaje claro: hay que extender los créditos, pero de forma responsable, implementando salvaguardias efectivas para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso”, argumentó el legislador federal.

Para Brian Fitzpatrick, representante de Pennsylvania, “la inacción nunca es una opción”.

“Por lo tanto, hoy presentamos una propuesta al Senado, no como la solución definitiva, sino como un puente para mantener vivas las negociaciones y evitar una crisis innecesaria para las familias de nuestra comunidad y de todo el país que dependen de esta cobertura en la actualidad”, señaló.

David Valadao, de California, compartió que el proyecto de ley en la Cámara ayudará a agilizar la discusión en el Senado, mientras garantiza cobertura médica para millones de familias.

“Aunque tres años de extensión no es perfecto y esta legislación probablemente cambie en el proceso, ayuda a mover la conversación hacia adelante y le da tiempo al Congreso para trabajar hacia una solución más sustentable sin interrumpir la cobertura a las familias”, apostó Valadao.

María Elvira Salazar, republicana de Florida, resaltó que muchas familias del distrito que representa dependen de los subsidios, motivación principal para votar por la extensión de los mismos.

“Voté SÍ para extender los subsidios de salud. Sé de primera mano cuántas familias del distrito FL-27 dependen de esta ayuda para poder pagar su atención médica. Nuestro distrito tiene una de las tasas de inscripción más altas del país y, sin estos créditos, miles de personas enfrentarían primas más altas o perderían su cobertura. Esto no es partidista. Es sentido común. Es humano. Punto”, indicó la congresita de origen cubano.

La noticia de la extensión de los subsidios bajo Obamacare provocó la celebración por parte de varias organizaciones sin fines de lucro y asociaciones que representan a pacientes y a la comunidad médica.

Por ejemplo, National Medical Association, expresó, a través de un comunicado, su satisfacción con la extensión de los subsidios, ya que contrarresta potenciales aumentos en los costos de atención médica para millones de personas en todo el país.

“La Asociación Médica Nacional y sus miembros, que son médicos, llevan mucho tiempo abogando por políticas que protejan el acceso de los pacientes a la atención médica. La ampliación de los subsidios es solo el comienzo. Debemos permanecer alerta para combatir los efectos de la Ley H.R. 1 y centrarnos en garantizar que millones de estadounidenses puedan mantener su cobertura de Medicaid”, planteó Roger A. Mitchell, Jr., presidente de la asociación.

Por su parte, la vicepresidenta adjunta de políticas y defensa de UnidosUS, Carmen Feliciano, catalogó el voto bipartidista en la Cámara como un paso importante para proteger a millones de familias de las facturas inasequibles del seguro médico.

“Más de 20 millones de estadounidenses, incluidos más de 6 millones de latinos, dependen de estos créditos fiscales para mantener la cobertura médica a su alcance. Sin una acción rápida, las primas aumentarán en más de $1,000 al año para muchos hogares que ya están lidiando con el aumento del costo de los alimentos, la vivienda y otros productos básicos”, especificó.

Feliciano emplazó al Senado, que ahora deberá evaluar la medida, a actuar con rapidez. “A partir del 1 de enero, las familias ya están recibiendo facturas más altas, optando por planes de menor calidad con deducibles elevados o cancelando su cobertura por completo. No deberían enfrentar barreras ni demoras adicionales para mantener el acceso a la atención médica”, agregó la activista.

La directora ejecutiva del Center for American Progress consideró “extraordinario” el voto en la Cámara.

“La mayoría del Congreso ya ha expresado su apoyo a la extensión de estos créditos fiscales, y 17 republicanos dieron el paso sin precedentes de votar a favor del fortalecimiento de la Ley de Salud Asequible. Los estadounidenses desean costos de atención médica más bajos, y el Congreso ahora cuenta con los votos necesarios para lograrlo. El Senado tiene la oportunidad de proteger la atención médica de más de 20 millones de estadounidenses o, de lo contrario, ser responsable de que los costos de las primas se dupliquen con creces este año”, indicó mediante declaraciones escritas.

Lo cierto es que la ruta de la legislación en el Senado es incierta, ya que necesitaría alcanzar los 60 votos necesarios para que sea aprobada.

El líder de la mayoría republicana en ese cuerpo, John Thune, dijo ayer que “no hay apetito” en el Senado para aprobar la extensión, aunque continúan las conversaciones bipartidistas para tratar de llegar a un acuerdo.

“Como saben, ya hemos tenido esa votación”, declaró Thune. El senador de South Dakota añadió: “Pero veremos qué sucede con el grupo de trabajo y si pueden proponer algo que incluya reformas. Y a partir de ahí, seguiremos adelante”.

Otros senadores republicanos como el de Utah, Mike Lee, argumentan que los subsidio de Obamacare benefician principalmente a las grandes compañías de seguros.

“Si el Congreso extiende los subsidios de Obamacare de la era de Biden a las grandes compañías de seguros, esos subsidios —y los costosos problemas que causan— probablemente nunca desaparecerán”, compartió Lee por X.

