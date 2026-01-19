Peso Pluma anuncia nueva gira por Estados Unidos

Este lunes, Peso Pluma ha anunciado una nueva gira por Estados Unidos, la cual se llamará ‘Dinastía by Peso Pluma & Friends’. Este tour se anuncia después del lanzamiento del álbum ‘Dinastía’, el cual hizo junto con el también mexicano Tito Double P.

El comunicado de prensa difundido por el equipo de Peso Pluma, dice que este nuevo espectáculo es “una producción de alto nivel, elementos creativos inmersivos y una programación rotativa de apariciones especiales de sus amigos en ciudades selectas”.

En este primer anuncio de la gira, ‘Dinastía by Peso Pluma & Friends’ estará en 30 ciudades de Estados Unidos. Comenzará el 1 de marzo en Seattle, Washington, y la última fecha programada es para el 7 de mayo de 2027 en Chicago, Illinois. En Nueva York se está presentando el 30 de abril en el Madison Square Garden.

Las 30 ciudades que visitará son: Seattle, San Francisco, Sacramento, Phoenix, San Bernardino, Fresno, Anaheim, Las Vegas, Chula Vista y Palm Desert, San José, Inglewood, Albuquerque, Denver, Salt Lake City, Houston, San Antonio, Laredo, Austin, Dallas y Rogers, Tampa, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Bristow, Nueva York, Belmont Park, Newark, Reading y concluirá en Chicago.

Las entradas podrán comprarse a partir de este miércoles 21 de enero a través de la página web de Live Nation.

El nuevo álbum de Peso Pluma, el mismo que le da nombre a la gira, ha alcanzado varios hitos desde su lanzamiento. Debutó en el número 1 de las listas Top Latin Albums y Regional Mexican Albums de Billboard, llegó al Top 10 del Billboard Global 200 y encabezó la lista Global Albums de Spotify.

