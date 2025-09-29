Peso Pluma recibirá el primer Premio Billboard Vanguardia

El próximo 23 de octubre, Peso Pluma se convertirá en el primer artista en recibir el Premio Billboard Vanguardia, con el que la organización “distingue a artistas que se atreven a ir más allá de lo convencional”.

El cantante mexicano recibirá este premio especial durante la ceremonia oficial de los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebrará en menos de un mes en Miami, Florida. También dará un show especial durante noche.

Hace unas semanas también se confirmó que La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Olga Tañón, Ozuna, Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI, y Óscar Maydon serán parte de la ceremonia.

En un comunicado compartido por Billboard, compartieron la declaración hecha por Peso Pluma al enterarse del premio que recibirá el 23 de octubre: “Ser honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia es un privilegio increíble, ya que significa representar a mi país a nivel mundial y mostrar el inmenso talento y belleza que México ofrece. Liderar un género puede ser muy presionado, pero también es mi mayor orgullo. Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México. Estoy profundamente agradecido con Billboard y Telemundo por este honor y por ayudar a difundir nuestra cultura ante el público de todo el mundo”.

Peso Pluma no será el único que recibirá un premio especial durante los Premios Billboard de la Música Latina, pues Laura Pausini recibirá el Premio Ícono.

Los nominados de esta edición fueron anunciados el pasado 10 de septiembre. Bad Bunny es el artista con más nominaciones, y le sigue Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Karol G, Tito Double P y Peso Pluma.

