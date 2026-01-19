Piden $40 millones de dólares por antigua mansión de Johnny Carson en Bel Air

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Bel Air, California, que durante una época perteneció al presentador de televisión Johnny Carson. Se dice que Carson compartió esta propiedad con Joanne, su tercera esposa.

La propiedad estaría disponible por $39.9 millones de dólares y se ofrece a través de la página web de Compass. En el listado, se describe la propiedad como “clásica y elegante” y se destaca que “la casa irradia una sofisticación atemporal definida por su magnífica escala, techos altos y detalles y artesanía a medida”.

Se dice que Carson compró esta propiedad a principio de los años 70, coincidiendo con el inicio de su tercer matrimonio y con el traslado del programa ‘The Tonight Show’ de Nueva York a Burbank, California. Joanne se quedó con la propiedad luego de divorciarse del presentador en 1985 hasta su muerte el año pasado.

Actualmente, la propiedad es parte de un fideicomiso que está a cargo de Robert Ulrich, su sobrino.

Además de su relación con Carson, esta propiedad llama la atención en el mercado de bienes raíces porque incluye una casa principal de 9,052 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado dice: “Un amplio vestíbulo da paso a una magnífica sala de estar con bar, mientras que el comedor formal y la espaciosa sala familiar ofrecen serenas vistas del exuberante entorno”.

Además de comodidades dentro de la casa, el nuevo propietario podrá disfrutar de caminerías, áreas verdes, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa, terraza, cancha de tenis y muchos otros espacios al aire libre ideales para compartir con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Antiguo hogar de Uma Thurman está en venta por $8.95 millones de dólares

• Rebajan el precio de la antigua casa de Bob Dylan en Nueva York

• Yolanda Hadid retira del mercado su granja en Pensilvania