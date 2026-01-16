Rebajan el precio de la antigua casa de Bob Dylan en Nueva York

En agosto del año pasado, se puso en venta una casa en Nueva York que perteneció a Bob Dylan. Inicialmente, se pedía $3 millones de dólares por la propiedad, pero la falta de interesados hizo que su precio se rebajara a $2.75 millones de dólares.

Bob Dylan fue dueño de esta casa desde 1986 hasta el 2000. Sus actuales propietarios son Isam Salah y Elaina Richardson, quienes la compraron en 2018 por $3.17 millones de dólares.

Desde el inicio, Salah y Richardson han sido conscientes de que recibirán menos dinero del que invirtieron al comprarla, pero ahora apuntan a recibir mucho menos.

Pese haber rebajado el precio, aún siguen siendo los mismos agentes de Sotheby’s International Realty los encargados de la venta. En el listado, ofrecen la casa como “una obra arquitectónica excepcional” que data de 1893.

Aunque su construcción data del siglo XIX, se le han hecho reformas que la mantienen en buen estado y actualizadas con los estilos más modernos. En el listado se menciona que “El diseño de White sustituye la típica entrada por una entrada señorial a nivel del suelo, situada tras un patio delantero ajardinado”.

Sobre el interior también se destaca su “vestíbulo revestido de madera con azulejos originales da paso a una sala de estar” y sus “molduras de época, pisos de madera restaurados y dos escaleras”.

La casa está distribuida en cinco plantas con cinco dormitorios, dos baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, hay terraza con espacio suficiente para compartir con familiares o amigos al aire libre.

