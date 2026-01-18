Antiguo hogar de Uma Thurman está en venta por $8.95 millones de dólares

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un elegante dúplex en Manhattan, Nueva York, que perteneció a Uma Thurman durante una década. La propiedad está disponible en el merado por $8.95 millones de dólares.

La protagonista de ‘Kill Bill’ y de ‘Pulp Fiction’ no solo fue dueña de esta propiedad, sino que se encargó de unir dos propiedades para lograr tener un dúplex mucho más grande y agradable.

Se dice que Thurman compró primero un dúplex del edificio por $2.65 millones de dólares, en 2006, y en 2012 compró el apartamento vecino por $1.55 millones de dólares. Luego del proyecto de reforma, la actriz vendió la propiedad en 2016 por $6.6 millones de dólares.

Ahora, la propiedad se ofrece a través de la página web de Corcoran Group y se resalta su “distribución excepcional y proporciones excepcionales” que “envuelve dos esquinas con habitaciones que se integran a la perfección. El apartamento cuenta con una de las pocas terrazas del edificio con vistas a Gramercy Park”.

El dúplex está distribuido en cinco dormitorios, tres baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sus actuales propietarios también han hecho reformas que mantienen en buen estado el sitio, por ejemplo, se menciona en el listado que “ha sido bellamente renovada con nuevas ventanas Pella e iluminación inteligente Lutron”.

Aunque hay muchos lujos en el interior, la joya de la corona de esta propiedad es su gran terraza ideal para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

También hay que destacar que la propiedad se encuentra dentro de un edificio que data de 1910 y cuyo diseño es del arquitecto Herbert Lucas. El edificio solo tiene 21 propiedades y cada uno tiene trastero privado.

Mientras tanto, la actriz sigue siendo un referente en Hollywood y en 2025 estrenó la serie ‘Dexter: Resurrection’, en la que interpreta a Charley.

