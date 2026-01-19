Por qué nunca debes mezclar vinagre y lejía para limpiar

El vinagre blanco y la lejía suelen figurar entre los productos favoritos para limpiar en casa, debido a su alto poder para eliminar suciedad y desinfectar cualquier superficie. Sin embargo, expertos advierten sobre el peligroso error de mezclarlos, creyendo que obtendrás un limpiador más poderoso, cuando en realidad corres el riesgo de intoxicarte.

Lejos de potenciar la limpieza, esta mezcla puede generar una reacción química altamente tóxica que pone en riesgo la salud de quienes la inhalan.

“Creer que la mezcla de vinagre y lejía resultará en un ‘superlimpiador’, realmente es un grave error casero que supone el riesgo de intoxicación“, señala la doctora Kelly Johnson-Arbor, médica toxicóloga y directora ejecutiva interina del National Capital Poison Center.

Qué ocurre exactamente al mezclar vinagre y lejía

El peligro radica en la reacción química que se produce al unir ambos productos. Según explica la especialista, el vinagre está compuesto por agua y ácido acético que, al entrar en contacto con la lejía, que contiene hipoclorito de sodio, se genera una reacción que libera gas de cloro al ambiente.

El riesgo es inmediato: “En ese momento, inmediatamente entras en peligro de intoxicación.”

El gas de cloro es fácilmente identificable por su color amarillo verdoso y su olor fuerte e irritante. De acuerdo con Estar Mejor, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han alertado que este gas provoca síntomas respiratorios y molestias intensas incluso tras exposiciones breves.

Los CDC apuntan que la inhalación puede causar tos, irritación o ardor en garganta, nariz y ojos. También puede generar dificultad para respirar y sensación de opresión en el pecho. “En algunos casos, es posible que también tenga mareos o náuseas y vómitos”, agrega la doctora Johnson-Arbor. En exposiciones más severas, el daño pulmonar puede ser grave.

Las cifras respaldan esta advertencia. Según el informe anual del Sistema Nacional de Datos sobre Intoxicaciones, en 2021 los centros de envenenamiento de Estados Unidos reportaron 4,800 casos de exposición a la mezcla de vinagre y lejía. La mayoría de estos incidentes ocurrieron en entornos domésticos.

La especialista subrayó que “la mayoría de intoxicaciones no son intencionales”, sino consecuencia de personas que buscan limpiar mejor su casa sin conocer los riesgos químicos de combinar productos.

Cómo limpiar de forma segura con vinagre y lejía

La recomendación de los expertos es clara: usar vinagre o lejía por separado, nunca juntos. Además, es fundamental leer las etiquetas de los productos, ventilar bien los espacios y no mezclar limpiadores distintos, incluso si parecen inofensivos.

Entender que “más productos no significa mayor limpieza” puede evitar accidentes graves. En este caso, separar el vinagre y la lejía no solo es una buena práctica doméstica, sino una medida básica de protección para la salud.

El vinagre blanco, como remedio limpiador, puede mezclarse sin problema con otros productos naturales, como el limón y bicarbonato de sodio. Crédito: New Africa | Shutterstock

Te puede interesar:

· Evita cometer estos errores al usar cloro para limpiar tu cocina

· Las manijas de puertas acumulan más bacterias que el baño: cada cuánto debes limpiarlas

· ¿Cuáles son los beneficios de usar vinagre en los pies?