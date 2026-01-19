Regresan 235 venezolanos a su país en vuelo de repatriación desde Estados Unidos

Un total de 235 venezolanos regresaron en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos, el segundo del año y desde la captura de Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de sus redes sociales, detalló que del total de retornados, 219 son hombres y 16 mujeres, quienes, según señala el Estado “recibieron una atención integral por parte de funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana”.

La aeronave de la estadounidense Eastern Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, con los repatriados, según fotos oficiales.

Los venezolanos deportados de Estados Unidos desembarcan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía este lunes. (Foto: Matías Delacroix/ AP)

Es el “centésimo” operativo de repatriación entre Venezuela y EE.UU.

A juicio del Ministerio de Interior este vuelo “marca un hito al ser el centésimo operativo dentro del programa de repatriación y retorno voluntario que ejecuta el Gobierno”, una iniciativa busca facilitar el regreso de venezolanos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

El pasado viernes, Venezuela recibió un avión con 199 migrantes deportados por Estados Unidos, 18 mujeres y 181 hombres, también operado por Eastern Airlines.

Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y se reanudó el pasado viernes, cuando se cumplieron casi dos semanas de la operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en suelo venezolano para capturar a Maduro.

