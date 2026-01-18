Unión Europea celebrará reunión de emergencia sobre aranceles de Trump a Groenlandia

La Unión Europea convocó a sus embajadores a una sesión de emergencia en Bruselas este domingo luego del anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles a ocho naciones europeas como mecanismo de presión para negociar la compra de Groenlandia. Un portavoz de la presidencia de Chipre del Consejo de la UE confirmó la reunión a NBC News.

Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto este domingo. Advirtieron que los aranceles “socavan las relaciones transatlánticas y amenazan con una peligrosa espiral descendente”, y concluyeron señalando que “seguiremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Nos comprometemos a defender nuestra soberanía”.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó a través de la red social X su rechazo a las políticas de Trump respecto a Groenlandia.

“Groenlandia y Dinamarca lo han dejado claro: Groenlandia no está en venta y su soberanía e integridad territorial deben respetarse. Ninguna amenaza de aranceles puede ni podrá cambiar esta realidad”, precisó Metsola.

Consecuencias para el comercio y la seguridad internacional

Entretanto, la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, señaló que esta división entre aliados beneficia a Rusia y China, sugiriendo que cualquier preocupación sobre la seguridad de Groenlandia debe tratarse dentro de la OTAN. Kallas advirtió que los aranceles podrían “empobrecer a Europa y Estados Unidos”.

En el ámbito comercial, varios legisladores han solicitado frenar el acuerdo comercial pactado el verano pasado. Bernd Lange, jefe del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, calificó la situación como “inaceptable”.

“Los nuevos aranceles estadounidenses para varios países son increíbles. Esta no es forma de tratar a los socios. Se ha cruzado una nueva línea”, señaló Lange.

Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, anunció que la aprobación del acuerdo comercial “no es posible en esta etapa” y pidió suspender los aranceles del 0% sobre productos estadounidenses. En la misma línea, el eurodiputado Siegfried Muresan justificó el aplazamiento del pacto debido a la pérdida de confianza:

“El anuncio de hoy del presidente Trump de imponer eventualmente nuevos aranceles a varios estados miembros de la UE elimina esa estabilidad”, precisó Weber.

Finalmente, el ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, confirmó que su gobierno ha “tomado nota” de las medidas anunciadas por la Casa Blanca.

Con información de NBC News

