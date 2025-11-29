Vadhir Derbez habla sobre el estado de Aislinn Derbez tras la muerte de su madre

Vadhir Derbez, hermano de Aislinn Derbez, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y ofreció declaraciones sobre cómo se encuentra ella tras el fallecimiento de su madre el pasado lunes a causa de un infarto, y agregó que está: “Como estaríamos cualquiera de nosotros”.

El actor mencionó que cuando le llegue a ocurrir a él, no le parecerá agradable estar revisando el celular en un momento así, dado que asegura que las personas a través de las redes sociales no tienen generosidad con los demás, aunque se encuentren atravesando una compleja situación.

“En el momento que me pase a mí, qué horror tener que estar viendo el celular; lo vi con mi hermana. Invito a que tengan más empatía, que si alguien se quiere desaparecer una semana, no significa que no esté sufriendo; que yo esté aquí no equivale a que no esté al pendiente de cómo está”, explicó a los reporteros.

Cuando se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Gabriela Michell, madre de Aislinn, comenzaron a surgir una gran cantidad de comentarios negativos en contra de él, dado que para algunas personas no era correcto ver que él no publicara un mensaje sobre lo ocurrido, pero para él no era necesario subir una foto con su hermana para que los internautas entendieran que él la apoya, y más en un momento tan difícil como ese.

“Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado mensajes en los ‘stories’ que ya tenía, sobre lo insensible que soy y cómo no estoy apoyando a mi hermana, cuando claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué). Lo insensible es que uno tenga que buscar fotos y ver qué postear durante el duelo para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”, dijo.

Aislinn, a través de su cuenta en Instagram, compartió un comunicado por la muerte de la actriz: “Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Sigue leyendo:

· Muere a los 65 años Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

· Aislinn Derbez revela la causa de muerte de su madre Gabriela Michel

· Aislinn Derbez reflexiona sobre el acceso a la terapia y la salud mental