Accidente múltiple paraliza autopista en Michigan: más de 100 vehículos afectados

Un choque múltiple que involucró a más de 100 vehículos paralizó este lunes la carretera interestatal I-196, a la altura de Hudsonville, en el condado de Ottawa, Michigan, dejando numerosos heridos y decenas de conductores varados en medio de una potente tormenta invernal.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se han reportado víctimas mortales, aunque la magnitud del accidente ha generado preocupación por la seguridad vial en gran parte del país.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el siniestro ocurrió en condiciones climáticas extremadamente peligrosas, marcadas por nieve intensa, hielo acumulado sobre el pavimento y una visibilidad reducida a pocos metros. Estas circunstancias provocaron una serie de colisiones consecutivas, deslizamientos incontrolables y el volcamiento de varios camiones de carga que terminaron bloqueando por completo todos los carriles de la autopista en ambos sentidos.

Agentes estatales y locales acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas de auxilio que alertaban sobre choques en cadena a lo largo de varios tramos de la I-196. En cuestión de minutos, el tráfico quedó completamente detenido, generando largas filas de vehículos, escenas de confusión y momentos de angustia entre conductores y pasajeros atrapados en medio del frío extremo.

Imágenes captadas por drones y difundidas por medios locales mostraron la magnitud del accidente: automóviles compactos, camionetas y tráileres impactados entre sí, algunos fuera del camino y otros atravesados sobre la vía, impidiendo cualquier tipo de circulación. En varios puntos se observaban auténticas pilas de vehículos dañados, con restos de carrocerías y mercancía esparcida sobre el asfalto cubierto de nieve.

Servicios médicos de emergencia atendieron a los heridos directamente en el lugar del siniestro, mientras que otros fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada. Las autoridades no han detallado el número exacto de lesionados ni la gravedad de sus heridas, aunque confirmaron que varias personas presentaban golpes, fracturas leves y síntomas de hipotermia tras permanecer largos periodos dentro de sus vehículos detenidos.

Como medida preventiva, la policía pidió a los automovilistas permanecer dentro de sus autos mientras los equipos de rescate y remolque trabajaban en la zona. “Salir del vehículo en estas condiciones representa un riesgo serio por el frío extremo y por la posibilidad de nuevos choques”, advirtió un portavoz del condado de Ottawa. Además, se recomendó apagar los motores de forma intermitente para conservar combustible y evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Debido al gran número de personas varadas, las autoridades coordinaron el traslado de conductores y pasajeros en autobuses hacia la Escuela Secundaria Hudsonville. Allí se habilitó un refugio temporal con calefacción, agua y asistencia básica, desde donde los afectados podían llamar a familiares, pedir ayuda o gestionar transporte alternativo.

La empresa Grand Valley Towing, una de las compañías encargadas de retirar los autos dañados, envió más de una decena de grúas al lugar del accidente. Sus operadores trabajaron durante horas para despejar los carriles y mover vehículos pesados, una tarea complicada por el hielo, la baja visibilidad y la enorme cantidad de unidades involucradas.

Las autoridades anticiparon que la I-196 permanecería cerrada durante varias horas, e incluso buena parte del día, como parte de las labores de limpieza, remoción de escombros y evaluación de daños en la infraestructura vial. También se realizan inspecciones para descartar derrames de combustible o sustancias peligrosas provenientes de los camiones de carga accidentados.

Clima extremo agrava la emergencia en varios estados

Este choque masivo es uno de los episodios más graves registrados en las últimas horas como consecuencia de una enorme tormenta invernal que se desplaza por Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por su siglas en inglés) emitió alertas por frío intenso, nevadas y posibles tormentas invernales en varios estados, desde el norte de Minnesota y extendiéndose hacia el sur y el este hasta Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York.

Un día antes, se registraron nevadas incluso en zonas poco habituales de la franja noroeste de Florida, mientras que el clima extremo afectó partidos de fútbol americano en Massachusetts y Chicago, obligando a modificar horarios y condiciones de juego. Meteorólogos advirtieron además sobre la posibilidad de temperaturas por debajo del punto de congelación en buena parte del centro-norte de Florida y el sureste de Georgia durante la noche del lunes y hasta el martes.

En Michigan, la policía del condado de Ottawa señaló que no se trató de un hecho aislado. A lo largo de la jornada se reportaron múltiples accidentes viales en carreteras estatales y locales, y un gran número de camiones de carga y vehículos particulares que se salieron del camino debido al hielo, el viento y la baja adherencia del pavimento.

Las autoridades reiteraron su llamado a evitar viajes innecesarios mientras persistan las condiciones invernales severas y a extremar precauciones en caso de conducir: reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos, usar luces bajas y revisar el estado del clima antes de salir a carretera.

“Lo ocurrido en la I-196 es un recordatorio brutal de lo rápido que pueden deteriorarse las condiciones en invierno”, señaló un funcionario local. “La prioridad ahora es atender a los heridos, proteger a los conductores varados y restablecer la circulación de forma segura”.

Mientras continúan las labores de emergencia y limpieza, el enorme choque múltiple en Hudsonville se suma a la lista de incidentes que evidencian el impacto de esta tormenta invernal sobre la seguridad vial en Estados Unidos y reaviva el debate sobre la necesidad de cerrar carreteras de forma preventiva ante condiciones meteorológicas extremas.

