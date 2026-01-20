Ola de frío extremo sigue impactando el área triestatal

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó que la ola de frío extremo que afecta al área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se mantiene y seguirá marcando la pauta del clima durante los próximos días.

Tras el paso de las recientes nevadas y el drástico descenso térmico, las condiciones invernales se han vuelto severas y persistentes, con riesgo elevado de hielo negro, sensaciones térmicas bajo cero y fuertes rachas de viento que complican la movilidad y la salud pública.

Este miércoles, el área triestatal sigue bajo los efectos de la masa de aire ártico que ha generado las temperaturas más frías de la temporada hasta ahora. En Nueva York (Central Park), se espera un día mayormente soleado pero muy frío, con una temperatura máxima cercana a 35°F (1–2°C) y valores de sensación térmica que podrían mantenerse entre los 5 y 15°F (-15°C a -10°C) debido al viento persistente.

En Nueva Jersey y Connecticut, las condiciones no serán muy distintas. Las temperaturas estarán también por debajo de lo normal, con máximas en torno a los 30°F (0°C) y vientos que continuarán intensificando la sensación de frío. En Connecticut, el viento generó ayer sensaciones térmicas tan bajas que se sintieron en cifras de un solo dígito Fahrenheit o incluso bajo cero en zonas interiores, lo que llevó a algunas escuelas a retrasar su horario y a las autoridades a advertir sobre el riesgo de congelación de la piel expuesta.

Riesgos para la población y recomendaciones

Las autoridades locales han reforzado sus mensajes de precaución tras las nevadas del fin de semana, cuando varias partes del área triestatal reportaron acumulaciones significativas y condiciones de viaje peligrosas. Las advertencias de clima invernal se mantienen activas debido a carreteras y aceras resbaladizas, y se informó de numerosos choques y retrasos en el transporte.

El Servicio de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York (NYC Health + Hospitals) ha emitido recomendaciones claras para reconocer y actuar ante los síntomas de hipotermia, como escalofríos intensos, confusión mental, y ampollas o congelación en los dedos, instando a buscar atención médica de inmediato si se detectan. La agencia enfatiza que las condiciones actuales pueden ser peligrosas para los grupos más vulnerables: adultos mayores, niños, personas sin hogar y quienes sufren enfermedades crónicas.

Por su parte, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) pidió especial cuidado al utilizar el transporte público, ya que las superficies resbaladizas pueden causar caídas al subir y bajar de autobuses y trenes. La agencia recomendó a los usuarios salir con tiempo extra y consultar el estado del servicio en aplicaciones como la MTA o TrainTime antes de viajar.

Pronóstico actualizado para miércoles y jueves

Miércoles:

Nueva York: día mayormente soleado pero frío, con máximas alrededor de 35°F y viento moderado a fuerte que mantiene la sensación térmica baja.

Nueva Jersey: condiciones similares, con máximas también en los 30°F y posibilidades de que áreas alejadas experimenten hielo residual en carreteras y aceras.

Connecticut: viento persistente y sensaciones térmicas muy bajas, con mínimos que pueden sentirse por debajo de cero en zonas interiores temprano por la mañana.

Jueves (mañana):

Se espera un ligero aumento de las temperaturas en toda la región triestatal, aunque las máximas seguirán en niveles fríos comparados con promedios estacionales. En Nueva York, las temperaturas podrían subir hasta cerca de los 35–40°F, con cielo en general soleado.

Este ligero repunte ofrecerá un descanso temporal del frío más intenso, pero los meteorólogos advierten que otra masa de aire ártico podría llegar desde el fin de semana, empujando nuevamente las temperaturas hacia abajo y con el potencial de más nieve y condiciones invernales severas.

Recomendaciones esenciales

Ante estas condiciones extremas, se recomienda a los residentes del área triestatal:

* Vestir ropa adecuada en capas, incluyendo gorro, guantes y bufanda.

* Evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo durante las horas de menor temperatura.

* Mantener especial cuidado con superficies resbaladizas al caminar o conducir.

* Consultar regularmente los pronósticos oficiales del NWS y actualizaciones locales.

* Ayudar a vecinos vulnerables, asegurándose de que tengan calefacción, abrigo y provisiones necesarias durante la ola de frío.

Con más fluctuaciones térmicas en el horizonte y el riesgo de hielo persistente en calles y carreteras, las autoridades insisten en no bajar la guardia. Este frente frío no solo pone en juego la movilidad cotidiana sino también la salud pública de millones de residentes en una de las zonas metropolitanas más densamente pobladas de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

* Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero

* ¿Cuánta nieve cayó en Nueva York y Nueva Jersey el fin de semana?

* Tormenta invernal impacta a 25 estados de EE.UU. con fuertes nevadas y alertas por viajes peligrosos