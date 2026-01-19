¿Cuánta nieve cayó en Nueva York y Nueva Jersey el fin de semana?

Cuadrillas de trabajadores municipales y estatales continuaban este lunes con las labores de limpieza tras la tormenta invernal que azotó el área triestatal de Nueva York y Nueva Jersey durante el fin de semana, dejando acumulaciones de nieve, carreteras resbaladizas y severas interrupciones en el transporte aéreo.

De acuerdo con meteorólogos de PIX11, la región fue impactada por múltiples rondas de nieve que comenzaron el sábado y se extendieron hasta la madrugada del domingo. Aunque en muchos vecindarios las acumulaciones fueron moderadas, el problema mayor llegó después, cuando las temperaturas descendieron durante la noche y la nieve derretida volvió a congelarse, creando capas de hielo peligrosas en calles, banquetas y puentes.

El impacto en los aeropuertos del área triestatal fue inmediato. Más de 1,000 vuelos fueron retrasados y cientos cancelados en los principales aeropuertos, incluidos LaGuardia, John F. Kennedy y Newark Liberty International Airport. Las aerolíneas atribuyeron las demoras tanto a la baja visibilidad como a la necesidad de deshielo de aeronaves y pistas, además de la saturación en las terminales por pasajeros reprogramando sus viajes.

En Nueva York, las mayores acumulaciones se registraron en Staten Island y en zonas de Long Island. En Dongan Hills, Staten Island, cayeron 3.3 pulgadas de nieve. En el condado de Nassau, Roslyn Heights reportó 3.7 pulgadas y Syosset 3.6, mientras que en Elmont se midieron 2.5 pulgadas. En el condado de Suffolk, Flanders acumuló 2.5 pulgadas, Smithtown 2.4 y Orient 1.8. En contraste, áreas como East Meadow apenas alcanzaron 0.4 pulgadas, e Islip Airport registró 0.9.

En la ciudad de Nueva York, las cifras fueron más modestas pero suficientes para generar caos vial. En Brooklyn, Flatbush recibió 2.5 pulgadas, Bed-Stuy 1.6 y Sheepshead Bay 1 pulgada. En Manhattan, Central Park reportó 1 pulgada de nieve. En Queens, Elmhurst alcanzó 1.8 pulgadas, LaGuardia Airport 1.5, JFK 1.2 y Bellerose 1 pulgada.

Hielo, tráfico y riesgos para peatones

Autoridades municipales advirtieron que el mayor peligro no era la nieve en sí, sino el hielo que se formó tras el descenso nocturno de temperaturas. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT NY, por sus siglas en inglés) instó a los conductores a reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas. También pidió a los peatones extremar precauciones en banquetas, especialmente en esquinas y zonas de sombra donde el hielo persiste por más tiempo.

En Nueva Jersey, las acumulaciones fueron incluso mayores en algunos puntos. En el condado de Essex, West Orange lideró con 4.5 pulgadas, seguido por Livingston con 3.7, Newark con 3.6 y Glen Ridge con 3.5. En el condado de Union, Fanwood reportó 4 pulgadas y Plainfield 3.3. En Bergen County, Franklin Lakes recibió 3.3 pulgadas, Wallington 2.9 y Waldwick 2.8. Newark Liberty International Airport registró 2.3 pulgadas.

Las autoridades estatales de Nueva Jersey informaron que desplegaron cientos de camiones quitanieves y esparcidores de sal en autopistas y carreteras principales. Sin embargo, en calles secundarias y vecindarios residenciales, la limpieza avanzó con mayor lentitud, lo que generó quejas de residentes en redes sociales.

“Salí temprano para llevar a mis hijos a la escuela y parecía una pista de hielo”, dijo María González, residente de Queens. “Aunque no había mucha nieve, el hielo hacía casi imposible caminar o manejar con seguridad”.

En el ámbito educativo, varios distritos escolares en Long Island y el norte de Nueva Jersey retrasaron el inicio de clases o implementaron aprendizaje remoto por precaución. Algunas universidades también anunciaron horarios flexibles para estudiantes y personal.

Los servicios de emergencia reportaron un aumento en llamadas por caídas y pequeños accidentes automovilísticos, aunque hasta el momento no se han informado víctimas mortales relacionadas directamente con la tormenta.

Meteorólogos advirtieron que, aunque no se esperan nuevas nevadas significativas en las próximas horas, las temperaturas bajo cero durante la noche podrían mantener condiciones peligrosas en las vías. Recomendaron a los residentes retirar la nieve acumulada de entradas y banquetas y aplicar sal o arena para reducir el riesgo de resbalones.

Mientras tanto, las cuadrillas continuaban trabajando contrarreloj para despejar calles, accesos a hospitales y paradas de transporte público. Para muchos neoyorquinos y residentes de Nueva Jersey, la tormenta fue un recordatorio más de que el invierno aún no da tregua en la región.

