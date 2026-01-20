Carlos Beltrán, exjugador de New York Mets, electo al Salón de la Fama de Cooperstown

El puertorriqueño Carlos Beltrán fue electo por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) para su ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown en su clase 2026.

En su cuarto año en la planilla de escogencia, Beltrán se convierte en el sexto boricua en alcanzar tan alto honor después de Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

Ganador del premio Novato del Año de la Liga Americana en 1999, Beltrán debutó con los Reales finalizando la temporada de 1998 y completó brillante carrera de 20 temporadas con siete clubes. Además de la franela de Kansas City (1998-2004) vistió las de Astros (2004/2017), Mets (2005-11), Gigantes (2011), Cardenales (2012-13), Yanquis (2014-16) y Rangers (2016).

En 2 mil 586 juegos dejó .279 de promedio vitalicio con 435 jonrones, 1587 carreras remolcadas y estafó 312 bases. En nueve ocasiones fue nominado al Juego de Estrellas, ganó el premio Guante de Oro en tres oportunidades y dos veces fue distinguido con el trofeo Bate de Plata.

El año pasado, Beltrán se quedó corto por 19 votos para lograr el porcentaje mínimo para ingresar junto con Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner. Reunió 277 votos para ocupar el cuarto lugar en el escrutinio final de las papeletas.

En breve más información.