Salón de la Fama del Béisbol: ¿Quiénes entrarán a Cooperstown en 2026?

El Salón de la Fama del Béisbol anunciará este martes cuáles serán los nuevos integrantes de Cooperstown. De acuerdo a las boletas conocidas, dos jugadores están cerca de entrar: Andruw Jones y Carlos Beltrán.

Además, Jeff Kent también irá al Salón de la Fama luego de que fue elegido por el Comité de Béisbol Contemporáneo en noviembre de 2025.

Carlos Beltrán y Andruw Jones a un paso de la inmortalidad en Cooperstown

Carlos Beltrán parece ser uno de los fijos a ser elegido en las votaciones de esta temporada. n las boletas públicas, el boricua tenía 89.2% y se necesita al menos 75% para entrar a Cooperstown.

Beltrán jugó 20 temporadas para 7 equipos, incluyendo los Mets y los Royals. Tuvo un promedio de bateo de .279, 2,725 hits, 435 jonrones, 1,587 carreras impulsadas y 1,582 carreras anotadas.

También ganó 3 Guantes de Oro, el premio al Novato del Año, 2 Bates de Plata y 1 Serie Mundial.

Beltrán se encuentra entre los cinco jugadores en la historia de la Liga Americana y la Liga Nacional que han acumulado 500 dobles, 400 jonrones y 300 robos, uniéndose a Alex Rodríguez, Barry Bonds, Andre Dawson y Willie Mays.

Por su parte, Andruw Jones está en su noveno año de elegibilidad, el penúltimo para ingresar al Salón de la Fama.

Con el contador, Jones está posicionado con un 83%, un 8% más de lo que necesita para llegar al Salón de la Fama.

Jones jugó 17 temporadas para 5 equipos, incluyendo los Bravos y los Yankees.

Tuvo un promedio de bateo de .254, 1,933 hits, 434 jonrones, 1,289 carreras impulsadas y 1,204 carreras anotadas.

El toletero es el cuarto jardinero con la mayor cantidad de Guantes de Oro y ocupó el tercer puesto en WAR de Baseball-Reference (57.6) durante sus 10 años de máximo rendimiento, de 1998 a 2007. ¿Los dos jugadores por delante de él? Alex Rodríguez (80.0) y Barry Bonds (71.0).

Sigue leyendo:

– Murió a los 84 años Wilbur Wood, el lanzador de Chicago White Sox y maestro de la ‘knuckleball’

– Delincuentes asesinan a hijo del exlanzador de New York Mets, Francisco “Kid” Rodríguez, en Venezuela