Charlie Puth revela que dejó de beber alcohol: “Me nubla el juicio”

El cantante Charlie Puth reflexionó sobre su decisión de dejar de consumir alcoholo como parte de los cambios que ha hecho en su vida en tiempos recientes.

En una entrevista con Rolling Stone, el artista habló sobre cómo decidió comenzar a vivir de manera más genuina, sobre todo ahora que está esperando su primer hijo con su esposa Brooke Sansone. En ese sentido, explicó el motivo por el que decidió dejar de beber alcohol.

“Estaba en Nueva York, me alojaba en el Greenwich, y no bebo nada. Creo que me nubla el juicio“, dijo el intérprete de “See You Again”.

El artista recordó cuando lanzó su tercer álbum de estudio, titulado ‘Charlie’, en 2023. En ese momento le provocó beber hasta emborracharse como una manera de celebrar. Sin embargo, no resultó tan satisfactorio como esperaba. “Pensé: ‘Voy a darme una borrachera’. Y me desperté con la peor resaca de mi vida. Creo que duró dos días”, relató el artista.

Puth recordó cómo se sintió después de beber hasta embriagarse. “Y recuerdo que todos querían tomar un café a la mañana siguiente, en una zona animada de la ciudad. Los vi comiendo, y luego simplemente me di la vuelta y caminé de regreso al hotel y me quedé allí solo un par de días”.

El artista dijo que durante mucho tiempo estuvo rodeado de cosas inapropiadas y explicó cómo se sintió caer en la realidad de repente.

“Es difícil de describir”, explicó la intérprete de “Beat Yourself Up”. “Pero después de años de rodearme de cosas inapropiadas y decir cosas inapropiadas, es profundo cuando todo se detiene de golpe un día, a los 30 años, en la ciudad de Nueva York”.

Charlie Puth lanzará su cuarto álbum de estudio, Whatever’s Clever!, el 27 de marzo. El artista aseguró que este es el primer álbum con el que realmente contó con tiempo para trabajar. “Este álbum,

Whatever’s Clever!, es la primera vez que me senté y tuve mucho tiempo. Me quedé solo conmigo mismo y con [el productor] BloodPop, y simplemente creé un trabajo completo. Así que no estaba corriendo tras mi cola, pero ha sido casi una década corriendo tras mi cola”.

