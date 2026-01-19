DHS detuvo a 10,000 migrantes irregulares en Minneapolis; Kristi Noem acusa a Walz y Frey de “proteger criminales”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este lunes que el Departamento de Seguridad Nacional ha detenido a más de 10,000 migrantes en situación irregular en Minneapolis, en el marco de una operación federal de control migratorio que se ha intensificado en las últimas semanas.

En un mensaje publicado en la red social X, acusó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de “negarse a proteger a su propia gente” y, en su lugar, “proteger a criminales”.

En un mensaje publicado en la red social X, acusó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de "negarse a proteger a su propia gente" y, en su lugar, "proteger a criminales".

Los arrestos, según Noem, incluyen a personas señaladas de cometer delitos graves, entre ellos homicidios, agresiones sexuales, abuso infantil y otros crímenes violentos.

Detalló asimismo que solo en las últimas seis semanas han sido detenidos alrededor de 3,000 migrantes irregulares, a quienes describió como “individuos extremadamente peligrosos”.

Un “fraude masivo” de $19,000 millones de dólares

La funcionaria calificó el operativo como “una gran victoria para la seguridad pública” en Minneapolis.

En sus publicaciones, la secretaria también afirmó que en la ciudad existe un “fraude masivo” que alcanzaría al menos los $19,000 millones de dólares, y señaló que investigadores del DHS se encuentran desplegados en Minneapolis realizando pesquisas a gran escala.

Aseguró que estas investigaciones buscan “hacer justicia” para los estadounidenses que, según sus palabras, han sido víctimas de un “robo a ciegas”.

Kristi Noem vinculó la operación migratoria con la agenda de seguridad del presidente Donald Trump y destacó que, desde su regreso a la Casa Blanca, más de 2.6 millones de migrantes indocumentados han salido del país, una cifra que incluiría unas 670,000 deportaciones y alrededor de dos millones de autodeportaciones.

Americans are safer with each arrest of a criminal illegal alien.



Since President Trump came back into office, over 2.6 million illegal aliens have left the country. This includes the more than 670,000 deportations and 2 million self-deportations.



En ese contexto, sostuvo que "los estadounidenses están más seguros con cada arresto de un extranjero ilegal criminal".

En ese contexto, sostuvo que “los estadounidenses están más seguros con cada arresto de un extranjero ilegal criminal”.

La secretaria también afirmó que el 70% de los arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas corresponde a personas con condenas o cargos penales, incluyendo asesinos, pandilleros, narcotraficantes, violadores, pedófilos y otros delincuentes considerados de alto riesgo.

President Trump and I will always PROTECT Americans. This administration is committed to arresting and deporting the worst of the worst from America's communities.



"El presidente Trump y yo siempre protegeremos a los estadounidenses", subrayó.

“El presidente Trump y yo siempre protegeremos a los estadounidenses”, subrayó.

Las fronteras son “más seguras que nunca”

En otro mensaje, sostuvo que bajo el liderazgo de Trump las fronteras de Estados Unidos son “más seguras que nunca”, y destacó un mínimo histórico de encuentros en la frontera y varios meses consecutivos sin liberaciones de migrantes.

En su opinión, los resultados de la actual política migratoria “rompen con todo lo que antes se creía posible”.

Las declaraciones de Kristi Noem se producen en medio de un clima de alta tensión en Minnesota, donde el gobierno federal mantiene una operación migratoria a gran escala.

En su opinión, los resultados de la actual política migratoria "rompen con todo lo que antes se creía posible".



Once… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 16, 2026

De acuerdo con información difundida por la agencia The Associated Press, el Pentágono ordenó que unos 1,500 soldados en servicio activo estén en estado de preparación ante un eventual despliegue en el estado.

Funcionarios de defensa citados por AP bajo condición de anonimato indicaron que dos batallones de infantería de la 11.ª División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, recibieron órdenes de alistamiento.

Las tropas podrían ser desplegadas si el presidente Trump decide invocar la Ley de Insurrección de 1807, una norma poco utilizada que permite emplear fuerzas militares como agentes del orden dentro del país.

