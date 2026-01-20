Cómo saber si tienes gripe, resfrío o alergia

Distinguir entre gripe, resfrío o alergia puede resultar confuso porque comparten varios síntomas. Sin embargo, identificar correctamente qué está causando el malestar es clave para tomar decisiones adecuadas, evitar automedicación innecesaria y saber cuándo consultar a un médico. Aunque las tres afecciones afectan las vías respiratorias, su origen, duración e intensidad suelen ser diferentes. Te enseñamos cómo diferenciarlas.

Si tienes gripe u otra afección respiratoria, es necesario que tomes los medicamentos que te recete el doctor. Crédito: alina_stor | Shutterstock

Diferencias básicas entre gripe, resfrío y alergia

La gripe y el resfrío son infecciones causadas por virus, mientras que la alergia es una reacción del sistema inmunológico ante sustancias como polvo, polen o pelo de animales. Esta diferencia de origen explica por qué algunos síntomas se repiten y otros no aparecen en todos los casos.

¿Cómo reconocer la gripe por sus síntomas?

La gripe suele comenzar de forma repentina y con síntomas intensos. La fiebre alta es una de sus principales señales, acompañada de escalofríos, dolor muscular, cansancio extremo y dolor de cabeza. También pueden presentarse tos seca y dolor de garganta. En la mayoría de los casos, la persona sentirá que no puede hacer ningún tipo de esfuerzo, como levantarse de la cama, durante los primeros días.

Señales claras de un resfrío común

El resfrío suele ser más leve y progresivo. Los primeros síntomas acostumbran ser congestión nasal, estornudos frecuentes y secreción nasal. El malestar general es moderado y rara vez incluye fiebre alta. Aunque puede resultar molesto, el resfrío no suele impedir las actividades diarias y mejora por sí solo gradualmente en pocos días.

Síntomas típicos de una alergia

La alergia se manifiesta principalmente con estornudos repetidos, picazón en nariz, ojos y garganta, y lagrimeo constante. A diferencia de la gripe o el resfrío, no provoca fiebre ni dolores musculares. Otro rasgo distintivo es su duración: los síntomas pueden persistir semanas o meses mientras exista exposición al alérgeno causante de esta afección.

La fiebre como señal clave para diferenciarlas

La presencia o ausencia de fiebre es uno de los factores más útiles para distinguir estas afecciones. La gripe casi siempre cursa con fiebre alta, el resfrío puede presentar febrícula ocasional, y la alergia no causa fiebre. Si hay temperatura elevada durante varios días, es más probable que se trate de una infección viral que hayas pescado de otra persona contagiada de gripe.

Duración de los síntomas y evolución

La gripe suele durar entre una y dos semanas, con un inicio abrupto y una recuperación lenta. El resfrío común generalmente se resuelve en cinco a siete días. En cambio, la alergia no sigue un ciclo definido y puede reaparecer cada vez que la persona entra en contacto con el desencadenante, el cual también puede ser muy variado para cada quien. Es importante tener en cuenta que las alergias también pueden desencadenar síntomas en otras partes del cuerpo, como los ojos o la piel.

El tipo de congestión nasal también importa

En la alergia, la secreción nasal suele ser clara y constante, mientras que en el resfrío puede volverse más espesa con el paso de los días. En la gripe, la congestión no siempre es el síntoma principal, ya que predominan el malestar general y los dolores corporales.

Cuando te enfermas de gripe o tienes un resfriado, es importante que guardes reposo para recuperarte lo antes posible. Crédito: Opat Suvi | Shutterstock

¿Cuándo consultar a un profesional de salud?

Es recomendable buscar atención médica si los síntomas son intensos, duran más de lo esperado o incluyen dificultad para respirar, dolor en el pecho o fiebre persistente. En niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, la gripe puede generar complicaciones que requieren seguimiento profesional.

Saber si tienes gripe, resfrío o alergia permite actuar con mayor responsabilidad y cuidado. Observar los síntomas, su intensidad y duración es el primer paso para proteger tu salud y la de quienes te rodean.

