Compañeros de trabajo en Ohio ganan $1 millón en Powerball

Un grupo de compañeros de trabajo en el noreste de Ohio convirtió una modesta ganancia de $8 en un premio millonario tras jugar en 2 sorteos consecutivos del Powerball, según informó la Lotería de Ohio en un comunicado oficial.

Los 27 empleados, que tienen la costumbre de reunir dinero regularmente para comprar boletos de lotería, participaron en el sorteo del miércoles 17 de diciembre de 2025. En esa ocasión, solo lograron ganar $8, una suma que para muchos habría significado el final del intento. Sin embargo, el grupo decidió reinvertir ese pequeño premio y comprar un boleto de $10 para el siguiente sorteo, celebrado el sábado 20 de diciembre de 2025.

La decisión resultó ser más que acertada.

De un premio de $8 a $1 millón: la jugada que cambió todo

En ese segundo intento, el grupo acertó los 5 números blancos del Powerball y se llevó un premio de $1 millón. De acuerdo con la Lotería de Ohio, los números ganadores fueron 4, 5, 28, 52 y 69, con la Powerball 20.

El boleto ganador fue adquirido en la estación de servicio Speedway, ubicada en el 103 East Avenue, en la ciudad de Tallmadge, una localidad del condado de Summit. Este comercio ahora también recibirá un bono por haber vendido el boleto premiado, como suele ocurrir en este tipo de sorteos.

Tras la aplicación de los impuestos federales y estatales, que en conjunto representan un 26.75% del premio, el monto neto que recibirá el grupo será de $732,500. Esto significa que cada uno de los 27 integrantes obtendrá aproximadamente $27,129.

Aunque no se trata de una cifra que cambie la vida por completo, sí representa un ingreso inesperado y significativo para los ganadores.

Según el comunicado oficial, uno de los miembros del grupo bromeó diciendo que “fue algo bueno que no ganáramos el premio mayor de $1,250 millones, porque quizá todos habríamos decidido renunciar a nuestros trabajos”.

Historias como esta no son raras en el mundo de la lotería, donde los llamados “pooles” o grupos de jugadores aumentan sus probabilidades al comprar varios boletos en conjunto. Aunque matemáticamente las probabilidades siguen siendo extremadamente bajas, la estrategia permite repartir el costo entre varios participantes y mantener viva la ilusión colectiva.

En este caso, la perseverancia fue clave. Lejos de desanimarse por una ganancia mínima en el primer sorteo, el grupo decidió seguir intentando suerte, lo que finalmente los llevó a un premio de siete cifras.

La Lotería de Ohio destacó que el grupo ganó al acertar los 5 números blancos, lo que en el Powerball otorga automáticamente un premio de $1 millón. Si además hubieran acertado la Powerball, habrían ganado el premio mayor, que en ese momento ascendía a más de mil millones de dólares.

Este tipo de historias suele generar entusiasmo entre los jugadores habituales y también entre quienes compran boletos de manera ocasional, especialmente cuando se trata de personas comunes que, con una pequeña inversión, logran un resultado extraordinario.

Además, el caso pone de relieve la importancia de revisar cuidadosamente los boletos y conservarlos en buen estado, ya que cualquier daño o extravío podría complicar el proceso de reclamación del premio.

Para los 27 compañeros de trabajo, el dinero llegará justo a tiempo para que cerraran el año con una nota positiva. Algunos han dicho que planean usarlo para pagar deudas, ahorrar para el futuro o darse pequeños gustos personales.

Aunque ninguno ha anunciado planes de jubilación anticipada ni compras extravagantes, todos coincidieron en que el premio representa un alivio financiero y una experiencia que difícilmente olvidarán.

La Lotería de Ohio recordó que los ganadores tienen un plazo determinado para reclamar sus premios y que siempre es recomendable buscar asesoría financiera y fiscal antes de tomar decisiones importantes relacionadas con grandes sumas de dinero.

