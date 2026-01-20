Donald Trump se llevó una ovación en la histórica final de fútbol americano colegial

Acostumbrado al rechazo en los últimos eventos deportivos a los que asistió, Donald Trump cambió silbidos por aplausos. El mandatario acudió a la final del fútbol americano colegial de la NCAA entre Miami Hurricanes e Indiana Hoosiers y se llevó una ovación por parte del público en las gradas.

El republicano fue visto en el palco del Hard Rock Stadium con varias figuras de su gabinete como Marco Rubio, miembros de su familia e incluso su amigo, el magnate de UFC, Dan White.

La presencia de Trump había sido confirmada por la Casa Blanca el pasado sábado y activó todos los protocolos de seguridad para su llegada.

El momento viral llegó cuando captado por las cámaras del estadio durante la ceremonia del himno nacional, momento en el que saludó al público desde su palco.

Cuando la pantalla gigante mostró a Trump, no hubo la acostumbrada animadversión que se ha visto en otros eventos. El estadio respondió con una ovación entre aplausos y gritos.

Antes de la llegada de Trump al estadio, la Casa Blanca compartió un mensaje del presidente felicitando a Hurricanes y Hoosiers por llegar a la final colegial.

Trump presenció un hecho histórico y el ascenso de una estrella con raíces cubanas como Fernando Mendoza. Indiana Hoosiers pudo derrotar 27-21 a Miami Hurricanes.

Nunca en 130 años de historia del fútbol americano colegial Indiana Hoosiers había podido ganar un título. Por primera vez el trofeo del College Football Playoff dormirá en Bloomington.

Donald Trump ha acudido a varios eventos deportivos en los últimos años. Como presidente, asistió al Super Bowl 2025, donde hizo historia como el primer mandatario en funciones en acudir a la final de la NFL.

Trump acudió al Super Bowl 59 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans y fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos.

Meses después, Trump asistió a la final masculina del U.S. Open en Nueva York entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el estadio Arthur Ashe.

Recientemente, el pasado 9 de noviembre, Trump asistió al duelo entre Washington Commanders y Detroit Lions. El republicano volvió a hacer historia al ser el primer presidente en funciones en casi 50 años en acudir a un partido de temporada regular de la NFL.



