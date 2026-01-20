Miles de neoyorquinos saldrán antes de sus trabajos para protestar el aniversario de la investidura de Trump

Se espera que miles de ciudadanos de Nueva York salgan temprano de sus empleos este martes para manifestarse por el primer aniversario de la segunda toma del poder del presidente Donald Trump.

Casi 40,000 personas confirmaron su asistencia a la protesta “Free America” que tendrá lugar a las 2:00 de la tarde, de acuerdo con Axios.

Free America anima a las personas a concentrarse este martes vestidas de rojo, blanco y azul en sitios como Central Park, Prospect Park, Washington Square Park y la Torre Trump en Midtown. Al menos 800 eventos vinculados con este movimiento están pautados para lo que se perfila como una tarde gélida en la Gran Manzana,

“Esto no es una petición. Esto es una ruptura. Esto es una protesta y una promesa”, asegura Free America en su página web.

Los organizadores del evento animan también a los estudiantes a abandonar sus clases para unirse a las manifestaciones contra el primer año del segundo mandato de Trump, que ha incluido un despliegue de fuerzas del orden federales en ciudades estadounidenses y ataques injustificados contra aliados de larga data, informó Daily News.

Tamika Middleton, directora general de la Marcha de las Mujeres, ayudó a organizar la protesta de este martes, expresó que los participantes quieren enviar un mensaje de que “retiran su consentimiento a lo que está sucediendo” dentro de la administración Trump”.

De acuerdo con el medio Axios, las actividades de este martes podrían ser un signo de lo que está por venir mientras empieza el segundo año de la segunda presidencia del republicano.

Las manifestaciones nacionales “No Kings” atrajeron al menos 7 millones de personas en octubre. Miles de neoyorquinos, incluyendo funcionarios electos, marcharon por la Quinta Avenida este mes en una protesta relacionada. Los especialistas creen que las protestas cada vez más grandes pueden ser efectivas para reforzar el cambio.

“Frente al fascismo, seremos ingobernables”, dice el sitio web de Free America.

Trump celebró el estado de la nación con una publicación en las redes sociales declarando lo siguiente: “¡Estados Unidos ha vuelto!”, en las últimas horas de la tarde del lunes.

El mandatario republicano destacó el auge del mercado de valores y el endurecimiento de las fronteras estadounidenses entre sus éxitos del último año.

