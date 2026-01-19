Urgen arreciar legado de Martin Luther King en NYC en tiempos de Trump

Este lunes se conmemora el Día de Martin Luther King Jr., defensor de las libertades civiles y los derechos humanos, asesinado hace casi 58 años en Memphis, Tennessee, donde un hombre armado acabó con su vida, de un disparo.

Y líderes neoyorquinos y voceros de organizaciones de la Gran Manzana advierten que hoy más que nunca es necesario promover y preservar los ideales del reverendo bautista.

En medio del clima político promovido desde Washington con las acciones de la administración Trump, el mensaje proveniente desde las comunidades a lo largo y ancho de Nueva York es de resistencia, mayor participación en manifestaciones y no dejar de lado las jornadas cívicas electorales.

El llamado durante la conmemoración del que sería el cumpleaños número 97 de King es a seguir el ejemplo del líder, quien era ferviente creyente en la protesta no violenta y el uso de la palabra, especialmente para proteger a los inmigrantes, quienes desde el año pasado han sido blanco de una feroz ofensiva por parte del gobierno Trump, que ha dejado a miles de familias rotas.

Así lo advierten defensores de derechos humanos y de libertades civiles de la Gran Manzana, como Adriene Holder, abogada jefa de Práctica Civil de la organización The Legal Aid Society, quien declaró que Martin Luther King comprendió que los derechos civiles son inseparables de los derechos humanos.

“Con la Administración Trump continuando con sus ataques contra las comunidades de color y los inmigrantes, y con la Corte Suprema, en el caso Noem contra Vasquez Perdomo, permitiendo de forma despectiva algunas de las formas más atroces de discriminación racial, nunca ha sido tan urgente hacer realidad la visión inconclusa del Dr. Martin Luther King Jr. sobre la justicia y la igualdad”, aseguró la defensora. También destacó que una sociedad comprometida con la equidad debe proteger a sus comunidades más marginadas, independientemente de su raza, nacionalidad o estatus migratorio.

“Es en este contexto político y legal, marcado por la aplicación agresiva de las leyes federales y las decisiones judiciales que sancionan la discriminación, donde las familias inmigrantes soportan la carga más pesada (… ) y honrar el legado del Dr. King requiere más que un simple recuerdo: exige acción para garantizar que nuestras leyes e instituciones defiendan el principio de que toda persona sea juzgada por la calidad de su carácter, no por el color de su piel, el idioma que habla o su lugar de nacimiento”, dijo Holder. “Muchas ya viven bajo la constante amenaza de vigilancia, detención y separación, y estas políticas y fallos profundizan el miedo y erosionan la confianza en el sistema legal”.

Morenike Fajana, asesora legal principal del Fondo de Defensa Legal, recalcó el legado del líder de derechos humanos sobre la manera en que los inmigrantes deben er tratados.

“El Dr. Martin Luther King creía que nadie que viviera en Estados Unidos podía ser considerado un forastero en ninguna parte de este país. También reconocía con lucidez que la injusticia en cualquier lugar es una afrenta a la justicia en todas partes”, dijo la activista, quien enfatizó que para honrar al Dr. King, existe la obligación de “soñar con un Estados Unidos mejor” que trate a las personas con igualdad, independientemente de su raza, etnia u origen nacional.

“La campaña de perfilamiento racial, denigración y persecución de inmigrantes por parte de la administración Trump es claro repudio del legado del Dr. King y de sus profundas convicciones. Una democracia multirracial no puede coexistir con la aplicación discriminatoria de nuestras leyes de inmigración”, manifestó la líder neoyorquina. “Los intentos de la administración Trump de reescribir y socavar la promesa constitucional del debido proceso y la igualdad de protección están profundamente reñidos con los principios fundamentales que sustentan a Estados Unidos”.

Lanessa Chaplin, directora del Centro de Justicia Racial de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) destacó que parte del legado del pastor asesinado es organizarse para seguir luchando por la justicia desde diferentes frentes.

“El Dr. Martin Luther King Jr. dijo una vez que ‘el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia’. Pero ese arco no se inclina por sí solo, sino gracias a las personas que se organizan, litigan, defienden sus derechos y se niegan a aceptar la injusticia como algo inevitable”, afirmó la defensora, quien advirtió que hay que continuar resistiendo para hacerle frente al clima federal hostil existente.

“En este momento, Trump y sus allegados están aterrorizando a los inmigrantes, sometiendo a las comunidades negras y latinas al racismo ambiental y a la excesiva vigilancia policial, exponiendo a los niños a condiciones inseguras en sus hogares y escuelas, y tratando las voces, los votos y los cuerpos de las personas como si fueran desechables”, dijo la líder de NYCLU. “Este statu quo ilegal y lleno de odio no puede continuar. Nos corresponde a todos, en honor al Dr. King, tomar medidas. Ahora más que nunca, debemos defender a nuestros vecinos, luchar por la justicia y demostrar que un mundo mejor es posible”.

Saul Austerlitz, de la organización Brooklyn Resisters, y autor del libro “Cómo formar un activista”, que saldrá la próxima semana, insistió en la manifestación pacífica como una manera de protestar contra los abusos y al mismo tiempo la organización de grupos de base para lograr un mundo mejor.

“El legado del Dr. King nos recuerda que son las personas comunes, no las élites, quienes darán un paso al frente y lucharán con todas sus fuerzas por una visión mejor y más digna de Estados Unidos. Lo están haciendo ahora mismo, en Minneapolis y en todo el país. Ellos tienen armas. Nosotros tenemos silbatos”, dijo el defensor de las libertades civiles, quien recalcó que urge tomar acción para proteger a la democracia. “‘Soy un hombre’, decían los carteles en la huelga de los trabajadores de saneamiento a la que asistió el Dr. King el último día de su vida. Parece que hemos perdido de vista cómo proteger la humanidad de todos en Estados Unidos. La democracia está en peligro”.

Yesenia Mata, directora ejecutiva de la organización La Colmena, también destacó la importancia de seguir el legado de la unidad para luchar contra las injusticias que para muchas comunidades actualmente se están volviendo pan de cada día.

“Martin Luther King nos enseñó que debemos organizarnos contra la injusticia y que todas nuestras luchas están conectadas. Hoy lo vemos con claridad: lo que ocurre con ICE y la política migratoria no solo afecta a las personas indocumentadas, afecta a toda nuestra sociedad“, dijo la defensora de la comunidad inmigrante de Staten Island. “Cuando se persigue, se criminaliza y se pone en riesgo a nuestras comunidades, también se dañan nuestras familias, nuestros negocios y nuestra economía. Si el Dr. King estuviera aquí hoy, nos recordaría que un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos”.

La Oficina de Servicios Generales (OGS) del Estado de Nueva York que patrocina una exposición en internet y otros en Albany en honor a Martin Luther King, Jr. en la que 3,444 estudiantes de 155 escuelas públicas y privadas presentaron sus creaciones, inspirados en el compromiso con la defensa de la no violencia, promovido por el líder caído, también destacaron el legado a seguir.

“La dedicación del Dr. Martin Luther King, Jr. a la construcción de una comunidad global basada en la justicia, la igualdad y la dignidad humana sigue vigente hoy en día. Durante 65 años, la Oficina de Servicios Generales ha integrado las enseñanzas del Dr. King en sus operaciones, esforzándose por facilitar el acceso de los neoyorquinos a servicios gubernamentales esenciales, recursos fundamentales y oportunidades enriquecedoras”, dijo un portavoz de OGS. “El equipo de la OGS se enorgullece de colaborar con líderes gubernamentales y cívicos que siguen sus pasos, promoviendo una sociedad más resiliente, compasiva e inclusiva aquí en Nueva York”.

Martin Luther King en palabras