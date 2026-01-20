Oswaldo Vizcarrondo fue oficializado como seleccionador absoluto de Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol ratificó el martes a Oswaldo Vizcarrondo como entrenador de la “Vinotinto”, ​por lo que el exdefensor seguirá al mando de ‌la selección tras haber asumido originalmente el puesto como interino tras la ‌destitución del argentino Fernando Batista.

Vizcarrondo liderará a la “Vinotinto” en el proceso clasificatorio al Mundial 2030 y dirigirá a la selección en el FIFA Series 2026.

“Estamos en un desafío de índole importante para ⁠mi carrera; es cierto ‌que es una carrera muy nóvel, pero en base a los lineamientos sobre todo de las ‍personas (el cuerpo técnico) que me acompañan, haremos cosas muy importantes para nuestro fútbol”, dijo Vizcarrondo al ser presentado.

Venezuela, que nunca jugó un Mundial, ​luchó hasta la última fecha de la eliminatoria pasada por ‌acceder al repechaje de la Conmebol para el torneo de este año, pero finalmente el puesto quedó en manos de Bolivia.

FVF busca proyecto a largo plazo

“Esto no es un nombramiento, esto es un proyecto. Esto es un proyecto a largo plazo”, dijo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez. “Logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada, no impuesta”.

A Vizcarrondo lo asistirá Cléber Xavier, que fue asistente técnico de Tite en la selección de Brasil en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, además de técnico en propiedad del Santos de Sao Paulo. Y Mario Martín como entrenador de porteros.

Además que contarán con una eminencia en la preparación de élite: el Profe Ortega.

El preparador físico que llevó al Atlético de Madrid durante la mejor etapa de toda su historia recala en filas junto al ex futbolista, que asume el cargo tras un ascenso por toda la estructura de inferiores de Venezuela y que ya se probó en el cargo de forma interina en las citas del pasado mes de noviembre.

🤝 𝗔𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 @selevinotinto



Oswaldo Vizcarrondo (Director Técnico)

Cleber Xavier (Asistente Técnico)

Óscar Ortega (Preparador Físico)

Mario Marín (Preparador de Porteros)



Desde la raíz hacia el futuro 🇻🇪 #SiempreVinotinto pic.twitter.com/2v6twArg0b — La Vinotinto (@SeleVinotinto) January 20, 2026

Seguir leyendo:

Real Madrid golea a Mónaco y se reconcilia con el Bernabéu en Champions

Bodo Glimt da la sorpresa tras conseguir histórico triunfo ante Manchester City en Noruega

Jürgen Klopp responde a los rumores que lo vinculan al Real Madrid: “Estoy bien donde estoy”