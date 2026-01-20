Trump publica mapa con IA en la que aparecen Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de Estados Unidos

El presidente Donald Trump publicó una imagen editada mediante Inteligencia Artificial (IA) en su perfil de Truth Social en la que se observa un mapa de América donde los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela aparecen bajo la bandera de Estados Unidos.

La imagen original fue captada el pasado mes de agosto durante un encuentro oficial en el Despacho Oval, donde se encontraban figuras clave como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Asimismo, la mesa del Despacho Oval contó con la presencia de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el mandatario finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Tensiones en la geopolítica mundial

En los últimos meses, el mandatario ha calificado en diversas ocasiones a Canadá como una extensión del territorio estadounidense. Respecto a Venezuela, el gobierno de EE. UU. capturó a Nicolás Maduro, acusándolo de narcoterrorismo, mientras lidera un proceso de transición en el país sudamericano.

Sobre Groenlandia, territorio de soberanía danesa, Trump reiteró su intención de anexionar la isla, y sugirió además el uso de la fuerza, una postura que ha generado una crisis de seguridad dentro de la OTAN.

La difusión de este material gráfico se produce horas antes del traslado del presidente al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En este escenario, se prevén contactos directos con varios de los líderes representados en la fotografía. La Casa Blanca ya ha confirmado una reunión específica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, para tratar exclusivamente el estatus de Groenlandia.

