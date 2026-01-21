Ana Brenda Contreras comparte su lucha contra la endometriosis

Ana Brenda Contreras se ha caracterizado por hablar con franqueza sobre distintos aspectos de su vida privada y, en esta ocasión, compartió por primera vez que un problema de salud no solo la llevó a prestar mayor atención a su bienestar, sino que también llegó a poner en peligro su embarazo más reciente.

Durante un episodio de su podcast ‘Ella Sin Filtros’, la actriz explicó que desde hace varios años padece endometriosis, una condición que tardó mucho tiempo en ser detectada, lo que provocó que viviera durante años con dolores intensos y constantes.

“Sólo las personas que lo vivimos sabemos el dolor, lo incapacitante que puede llegar a ser y los frustrante. Me hubiera encantado que me lo dijeran cuando era una chavita que no es normal que te den unos cólicos incapacitantes, no es normal que te quieras vomitar cuando estas en tus días y que te duela la cabeza al punto en el que no puedes hacer absolutamente nada y tengas que estar en cama”, expresó Ana Brenda.

La actriz añadió que decidió compartir su testimonio a partir de lo que ella misma atravesó, ya que el diagnóstico llegó demasiado tarde y le hubiera gustado identificar antes el problema para informarse mejor.

“Lo cuento desde mi experiencia y desde lo que yo viví porque tardé demasiado tiempo en que me lo dijeran y me hubiera encantado antes ponerle un nombre e investigar más sobre el tema. Es algo muy, muy duro que solo quienes lo viven lo saben“, señaló.

En ese mismo espacio, Ana Brenda habló de las dificultades que enfrentó en su camino hacia la maternidad, ya que esta enfermedad complicó seriamente el proceso.

“En mi caso, lo que me estaba pasando es que una de las trompas (de Falopio) estaba pegando al intestino y yo llegué a la conclusión que eso estaba relacionado con mi Síndrome del Intestino Irritable que el intestino también estaba relacionado con la salud mental“, detalló.

Para finalizar, Ana Brenda también abordó los comentarios que tuvo que escuchar tras sufrir la pérdida de un embarazo, una experiencia que describió como especialmente dolorosa.

“Es un poco difícil cuando tienes una pérdida y te dicen ‘no pienses en eso y cuando menos lo pienses va a pegar’ y es muy frustrante cuando no pasa“, confesó. Y añadió: “No creo que venga desde un lugar malo, pero las personas que hemos estado ahí sentadas esperando las dos rayitas de la prueba (de embarazo) o que a lo mejor no te llega el periodo ese mes y llega es bien frustrante, porque estás haciendo absolutamente todo lo que tienes que hacer y no sucede”.

Aquí te dejamos el podcast de Ana Brenda

