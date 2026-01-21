‘Blancanieves’ lidera la lista de los Razzie Awards 2026
Los premios Razzie señalan las películas que no convencieron al público durante el último año y los ganadores se anuncian un día antes de los premios Oscar
Los Razzie Awards 2026, conocidos por señalar las películas menos destacadas del cine durante el último año, anunció la lista de nominados de esta nueva edición.
Las nominaciones de este año la lidera el live action de Disney ‘Blancanieves’ y la adaptación de War of the worlds, protagonizada por Ice Cube, cada una con seis nominaciones. Ambas películas compiten en categorías como Peor Película, Peor Dirección y Peor Guion.
En la categoría ‘Peor película’ también figuran las películas The Electric State, Hurry Up Tomorrow, Star Trek: Section 31.
El cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weekend, compite en la categoría de Peor Actor por interpretar una versión ficticia de sí mismo en Hurry Up Tomorrow. El músico ha tenido varios intentos poco exitosos en la gran pantalla así como en una serie de televisión. Otros actores que también figuran en la lista son: Dave Bautista por ‘In the Lost Lands’, Ice Cube por ‘War of the Worlds’, Scott Eastwood por ‘Alarum‘ y Jared Leto por ‘Tron: Ares‘.
Esta es la lista completa de nominados a los premios Razzie 2026:
PEOR PELÍCULA
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Snow White
- Star Trek: Section 31
- War of the Worlds
PEOR ACTOR
- Dave Bautista / In the Lost Lands
- Ice Cube / War of the Worlds
- Scott Eastwood / Alarum
- Jared Leto / Tron: Ares
- Abel “The Weeknd” Tesfaye / Hurry Up Tomorrow
PEOR ACTRIZ
- Ariana DeBose / Love Hurts
- Milla Jovovich / In the Lost Lands
- Natalie Portman / Fountain of Youth
- Rebel Wilson / Bride Hard
- Michelle Yeoh / Star Trek: Section 31
PEOR REMAKE / SECUELA
- I Know What You Did Last Summer
- Five Nights at Freddy’s 2
- Smurfs
- Snow White
- War of the Worlds
PEOR ACTRIZ REPARTO
- Anna Chlumsky / Bride Hard
- Ema Horvath / The Strangers: Chapter 2
- Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
- Kacey Rohl / Star Trek: Section 31
- Isis Valverde / Alarum
PEOR ACTOR REPARTO
- All Seven Artificial Dwarfs / Snow White
- Nicolas Cage / Gunslingers
- Stephen Dorff / Bride Hard
- Greg Kinnear / Off the Grid
- Sylvester Stallone / Alarum
PEOR REPARTO EN PANTALLA
- All Seven Dwarfs / Snow White
- James Corden & Rihanna / Smurfs
- Ice Cube & His Zoom Camera / War of the Worlds
- Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / The Alto Knights
- The Weeknd & His Colossal Ego / Hurry Up Tomorrow
PEOR DIRECTOR
- Rich Lee / War of the Worlds
- Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31
- The Russo Brothers / The Electric State
- Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb / Snow White
PEOR GUIÓN
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Snow White
- Star Trek: Section 31
- War of the Worlds
Los premios Razzie 2026 se entregarán el próximo 14 de marzo un día antes de la celebración de los premios Oscar 2026.
Sigue leyendo:
Premios Razzie: Dakota Johnson y Francis Ford Coppola entre los ganadores del 2025
Lady Gaga finalmente respondió a las duras críticas de ‘Joker: Folie à Deux’
‘El Joker 2: Folie à Deux’ es la película más nominada en los Razzie Awards