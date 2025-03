Premios Razzie: Dakota Johnson y Francis Ford Coppola entre los ganadores del 2025

Es tradición que un día o un par de días antes de la ceremonia de los Oscar se lleve a cabo la entrega de premios Razzie, conocidos como los anti-Oscar. Durante 45 ediciones este ha sido el reconocimiento para lo peor del cine.

En esta edición ‘El Joker 2: Folie à Deux’ destacó por ser la película con más nominaciones, aunque en la entrega de premios final fue opacada por ‘Madame Web’ y por ‘Megalopolis’.

Estos premios también suelen dejar en evidencia que no todos los trabajos de los más reconocidos directores de Hollywood son buenos. Este año el premio a Peor Director se lo llevó Francis Ford Coppola, quien en el pasado ha sido ganador de cinco premios Oscar.

Coppola se llevó el Rezzie por la película ‘Megalopolis’ y poco después de recibir la noticia decidió compartir un comunicado en su cuenta de Instagram. “En este mundo hecho trizas, donde al arte se le ponen calificaciones como si fuera lucha libre profesional, elegí no seguir las reglas cobardes impuestas por una industria tan aterrorizada por el riesgo”, escribió.

El comunicado fue una crítica a la industria y a su vez un agradecimiento a todos aquellos que aún creen en él: “Mi más sincero agradecimiento a todos mis brillantes colegas que se unieron a mí para hacer nuestra obra de arte, ‘Megalopolis’, y recordemos que la taquilla solo trata de dinero, y que, como la guerra, la estupidez y la política, no tiene un verdadero lugar en nuestro futuro”.

Lista de ganadores premios Razzie 2025

Peor película

‘Borderlands’

‘Joker: Folie à Deux’

‘Madame Web’ (Ganadora)

‘Megalopolis’

‘Reagan’

Peor Actor

Jack Black – ‘Dear Santa’

Zachary Levi – ‘Harold and the Purple Crayon’

Joaquin Phoenix – ‘Joker: Folie à Deux’

Dennis Quaid – ‘Reagan’

Jerry Seinfeld – ‘Unfrosted’ (Ganador)

Peor Actriz

Cate Blanchett – ‘Borderlands’

Lady Gaga – ‘Joker: Folie à Deux’

Bryce Dallas Howard – ‘Argylle’

Dakota Johnson – ‘Madame Web’ (Ganadora)

Jennifer López – ‘Atlas’

Peor Actor de Reparto

Jack Black (solo voz)- ‘Borderlands’

Kevin Hart – ‘Borderlands’

Shia LaBeouf – ‘Megalopolis’

Tahar Rahim – ‘Madame Web’

Jon Voight – ‘Megalopolis,’ ‘Reagan,’ ‘Shadow Land’ y ‘Strangers’ (Ganador)

Peor Actriz de Reparto

Ariana DeBose – ‘Argylle’ y ‘Kraven the Hunter’

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher) – ‘Reagan’

Emma Roberts – ‘Madame Web’

Amy Schumer – ‘Unfrosted’ (Ganadora)

FKA twigs- ‘The Crow’

Peor Director

S.J. Clarkson – ‘Madame Web’

Francis Ford Coppola – ‘Megalopolis’ (Ganador)

Todd Phillips – ‘Joker: Folie à Deux’

Eli Roth – ‘Borderlands’

Jerry Seinfeld – ‘Unfrosted’

Peor Combinación en la Pantalla

Dos personajes desagradables (pero especialmente Jack Black) en ‘Borderlands’

Dos ‘actores cómicos’ sin gracia en ‘Unfrosted’

El reparto completo de ‘Megalopolis’

Joaquin Phoenix y Lady Gaga en ‘Joker: Folie à Deux’ (Ganadores)

Dennis Quaid y Penelope Ann Miller (como Ronald y Nancy Reagan) en ‘Reagan’

Precuela, remake, plagio o secuela

‘The Crow’

‘Joker: Folie à Deux’ (Ganadora)

‘Kraven the Hunter’

‘Mufasa: The Lion King’

‘Rebel Moon 2: The Scargiver’

Peor Guion

‘Joker: Folie à Deux’

‘Kraven the Hunter’

‘Madame Web’ (Ganadora)

‘Megalopolis’

‘Reagan’

