Brenda Bezares sorprende al mostrarse sin maquillaje en el reality ‘¿Apostarías por mí?’

El nuevo reality show de Las Estrellas y Univision, ‘¿Apostarías por mí?‘, donde 12 parejas de famosos realizan pruebas físicas al límite y atraviesan tensiones amorosas, recientemente generó una fuerte ola de reacciones en redes sociales luego de que Brenda Bezares apareció en el 24/7 de Vix.

La exmodelo y cantante, que participa junto a su esposo Mario Bezares en la contienda por el atractivo premio de $300,000 dólares, no se volvió tendencia por alguna jugada estratégica ni por un conflicto con otras parejas, sino por aparecer frente a las cámaras sin maquillaje.

Todo sucedió mientras intentaba aclarar, de forma seria, qué hizo con los $4 millones de pesos que Mayito recibió tras ganar ‘La Casa de los Famosos México’ 2024. Sin embargo, la audiencia dejó de prestar atención a sus palabras y se enfocó exclusivamente en su rostro al natural.

La imagen de Brenda sin producción terminó por eclipsar cualquier estrategia dentro del programa y las capturas del momento se viralizaron rápidamente, provocando una avalancha de opiniones en redes sociales.

La polémica estalló cuando Brenda apareció ante las cámaras sin rastro de maquillaje, pues para los usuarios que están acostumbrados a verla siempre perfectamente arreglada, con sombras luminosas, pestañas largas y un delineado impecable que resalta su mirada, el contraste terminó por sorprenderlos debido a que algunos usuarios señalaron que sus ojos se veían “microscópicos” en comparación con su imagen habitual.

Este instante de exposición personal bastó para que TikTok y X se llenaran de reacciones, convirtiendo el rostro de la regiomontana en tendencia en cuestión de minutos.

Como suele suceder en estos casos, las opiniones se dividieron. Mientras hubo quienes reconocieron su valentía y celebraron que se mostrara tal cual es a sus más de 50 años, otros no dudaron en lanzar comentarios duros y burlas sobre su apariencia y su cara al natural.

