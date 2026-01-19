¿Dónde ver el 24/7 en vivo de Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí? comenzó este 19 de enero en una villa en Brasil. Este reality show reúne a un grupo de parejas de famosos, quienes compiten entre ellos para demostrar la solidez de sus relaciones y además conectar con el público.

Como suele ocurrir con este tipo de programas, está disponible un 24/7 en el que la audiencia puede seguir todo lo que ocurre durante el día y la noche en el juego.

La transmisión de lo que ocurre en la villa está disponible a través del canal de YouTube de ¿Apostarías por mí? y la plataforma VIX.

Con esta opción, los usuarios pueden seguir las conversaciones, convivencia y hasta momentos álgidos que ocurran en esta nueva apuesta de TelevisaUnivision.

Además, pueden opinar en tiempo real de los comportamientos de los participantes o para darles su apoyo en el juego, algo clave, ya que son los votos del público los que tienen incidencia en quiénes se quedan o se van del reality show.

En total, son 12 las parejas que conviven en este programa. Algunos de los participantes son: Mario y Brenda Bezares, Salvador Zerboni, Alejandra Jaramillo, Beta Mejías, Lorenzo Méndez.

En la primera entrega, se hizo la distribución de habitaciones, entre trébol y corazones, además, enviaron a la bodega a Gigi Ojeda y David Leal, un lugar pequeño, incómodo y gris.

Con el pasar de los días, se tiene previsto que el juego se intensifique, debido a que los habitantes se irán conociendo más y deberán ir enfrentando retos cada vez más difíciles para poner más fuerte la convivencia en la villa.

