Las expectativas que Mario Bezares tiene con el reality show ¿Apostarías por mí?

Mario Bezares, ganador de La Casa de los Famosos México 2, fue confirmado junto a su esposa Brenda para formar parte del reality show ¿Apostarías por mí?, que estrenará Univision el 18 de enero.

La noticia la dieron este jueves en una transmisión en YouTube en el canal del nuevo programa de telerrealidad.

La actriz mexicana dijo que se siente muy emocionada porque es su primer reality, pero además porque siente que es un espacio diferente en el que podrá hacer cosas nuevas y superar muchos miedos.

Dijo que está lista para compartir con personas que no conoce, aunque entiende que habrá algunos a los que no les guste su carácter. “Lo principal es ser auténtico”, dijo sobre su prioridad para este nuevo reality show.

Por su parte, Mario Bezares comentó que se siente muy enamorado de su esposa luego de 30 años de matrimonio. “Esto va a ser completamente diferente porque voy a estar con mi pareja. La conozco perfectamente bien y sé que esos miedos los va a sacar adelante”, apoyó a su pareja.

¿Apostarías por mí’, un espacio para conocer la vida en pareja de los famosos

Además, destacó que su intención es tener una actitud positiva para poder disfrutarse el juego y hacer todo más llevadero. “Venimos a divertirnos, a reírnos y a tratar de ser empáticos con nuestros compañeros y si no son empáticos, los nominamos y que se vayan”, bromeó.

¿Apostarías por mí? será grabado en Brasil, en una espectacular villa en la que 12 parejas serán grabadas 24/7 y deberán enfrentarse además a una serie de juegos en los que las apuestas serán las grandes protagonistas.

La conducción del espacio de entretenimiento estará a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher. Además, hay un panel que analizará los distintos momentos que ocurran en la competencia. Los encargados de este papel son Cecilia Galliano, Lupillo Rivera y Jorge Lozano.

